Loredana Comandè: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne che esce con Manuel Savini

Loredana Comandè, nuova dama del trono over di ‘Uomini e Donne‘, ha catturato, nelle ultime settimane, l’attenzione dei telespettatori. La sua frequentazione con Manuel Savini ha appassionato il pubblico da casa. Nascerà una storia d’amore fuori dal programma? Nel frattempo, conosciamo meglio, la protagonista del dating show di Maria De Filippi.

Chi è Loredana Comandè di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Loredana è mamma di due ragazzi, ed ha 47 anni. E’ originaria di Torino ma spesso si sposta nella Capitale per impegni di lavoro. E’, infatti, una lashmaker, specializzata in trattamenti e formazione per extension ciglia a Torino, Rivalda e Orbassano. In passato, come testimoniano alcuni scatti social, ha posato, come modella, per servizi fotografici.

E’ stata Miss over.

Il suo profilo Instagram @loredana_comande_official conta, ad oggi, oltre 15200 followers.

La donna ha dimostrato un’iniziale titubanza su questa conoscenza non tanto per la differenza di età (+ 11) ma “per avere il diritto di costruirsi la propria strada” (ovvero una famiglia con dei propri figli).

Loredana: “Frequentandolo, sentendolo, è molto presente. E’ un gentiluomo, lo sento molto uomo. Mi dà delle sicurezze, mi fa star bene. Siamo all’inizio della conoscenza, si sta comportando da uomo. Mi piace tanto. Mai con me, nessuno l’ha fatto. E’ proprio bravo, ha l’animo buono, lo chiamo l’orso buono”

Manuel: “Anche nelle piccole cose, sono abbastanza presente. Le apro la portiera dell’auto. A cena le ho pulito il pesce. Mi piace molto. Quando sono venuto qua il primo giorno, l’ho subito notata ma non ho avuto la possibilità di avvicinarmi a lei, perché era un po’ spiazzato. Poi, dopo essersi messa in disparte, è venuta a parlarmi. Ci siamo trovati subito su una passione in comune, che è la palestra”

Ci sono stati dei baci.

