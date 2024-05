Fabio Boccalini: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, un nuovo cavaliere si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5. Si chiama Fabio Boccalini. Nelle scorse settimane, è uscito con Jasna Amodei, Tiziana Riccardi. Con entrambe le dame del parterre femminile, però, la frequentazione non è proseguita. Ha, poi, preso, il numero di Sabrina. Ma, dopo un’uscita, ha deciso di interrompere la storia.

L’uomo ha superato il test del bacio ma non è bastato per andare avanti: “E’ una bella persona. Al momento vorrei interrompere perché vorrei guardare anche oltre. Come persona mi è piaciuta ma vorrei qualcuna che avesse quella marcia in più”

Conosciamolo meglio:

Chi è Fabio Boccalini di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi non abbiamo notizie certe sulla sua età o sul suo lavoro. E’ presente sui social: su Instagram con l’account @faby_bocca e Facebook @fabio.boccalini.

E’ un biker, ama i viaggi on the road ed è tifoso della Lazio. Ascolta i Guns e Roses.

Uomini e Donne: chi sono le altre dame e gli altri cavalieri del trono over

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Daniele Paudice e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Raffaella Vacca, Alessandro Rausa, Marianna Sperandei, Loredana Comandè, Manuel Savini, Salvatore Alongi, Milena Parisi, Monika Maniezzo, Jasna Amodei, Marcello Messina, Diego Tavani, Renata Presti, Elisa Tommasin, Mirko Protopapa, Gennaro Martellotta, Pietro Del Pozzo, Riccardo Valeri, Manuel Natale, Cristiano Lo Zupone, Dino Candelà, Jessica Pittari, Ilenia Caccavale, Marco Vannini, Franco Taddei, Gianfranco P., Mario Verona, Antonio, Ida Pavanelli, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Gemma Galgani, Sabrina Di Muro, Gino Giardina, Alessia Rivolta, Giulia Vacca, Maria Teresa Paniccia, Pierpaolo Siano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Angelo, Davide, Massimo di cui, però, non conosciamo ancora i cognomi e i loro profili social.

Tra le corteggiatrici del tronista napoletano, troviamo Marika Abbonato e Gaia Gigli.