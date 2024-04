Dino Candelà: chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne uscito con Tiziana Riccardi

Tra i nuovi protagonisti del trono over di ‘Uomini e Donne‘, nell’ultima puntata, andata in onda, oggi martedì 30 aprile 2024, si è fatto notare Dino Candelà. Il cavaliere è uscito con Tiziana Riccardi. Hanno trovato parecchie affinità ed hanno deciso di approfondire la conoscenza.

Conosciamolo meglio:

Chi è Dino Candelà di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Dino ha 48 anni ed è un barbiere. Vive a Bologna ma è d’origine siciliana. Non è mai stato sposato, non ha figli. Sfogliando il suo profilo Instagram @dino_c_a_n_d_e_l_a scopriamo che è anche un dj.

Sul sito ufficiale della sua attività si legge: “Dino nasce in Sicilia nel 1976 a Erice, un piccolo paese in provincia di Trapani. Sin da piccolo mostra la sua attitudine artistica e terminati gli studi dell’obbligo, nel 1990 inizia la sua avventura come garzone da bottega spinto da entrambi i genitori, in particolare dalla mamma.

Sin da subito Dino dimostrò di essere un ragazzo con un grande spirito imprenditoriale, nel 2001 con pochi spiccioli e un grande sogno, decise di trasferirsi al nord Italia in cerca di fortuna, approdando a Bologna, capì che quella sarebbe stata la città dove realizzare tutti i suoi sogni ed infatti è qui che apre la sua prima Bottega, precisamente a San Lazzaro di Savena, un piccolo paese di provincia.

Nel 2015 nasce “Sala da Barba Dino Candelà“, la sua terza Bottega nel cuore di Bologna, un luogo magico di 18 metri quadrati, un vero gioiello della barberia Italiana, conosciuta in tutto il mondo per la bravura del Maestro e per la frequentazione di tanti personaggi famosi: calciatori, cantanti, attori e professionisti di spicco locale.

Nel 2017, dopo un’elevata esperienza, e per soddisfare tutte l’esigenze dei suoi Clienti, il Maestro ha ideato una linea artigianale di prodotti dedicata alla cura dell’uomo “Barbieri Italiani”, avendo riscontrato un grande successo decise di registrare il brand e di commercializzare i suoi stimati prodotti in tutto il mondo”.