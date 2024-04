Marianna Sperandei: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, ad ‘Uomini e Donne‘, è arrivata una nuova dama. Si chiama Marianna Sperandei e si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5 per la sua frequentazione con Ernesto Russo.

Conosciamola meglio:

Chi è Marianna Sperandei di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Marianna vive a Milano e lavora all’aeroporto di Malpensa (assistenza al controllo passaporti). Non abbiamo informazione sulla sua età. Sappiamo, però, che è presente sui social. Su Instagram con l’account @mariannasperandei e su Facebook con il nome e cognome.

Ama molto gli animali e come volontaria si occupa di cercare una famiglia ai cuccioli indifesi. Fa volontariato al canile e negli ospedali.

Marianna: “Alla prima chiacchierata, alla macchinetta del caffè, senza chiedermi cosa facessi in aeroporto, mi ha detto: ‘Quanto mi farei perquisire da te, fammi una perquisizione’. Ha fatto una battuta carina. Mi aspettavo che mi lasciasse il numero. Da lì mi è scattato qualcosa, questa voglia di conoscenza. Sono iniziate una serie di chiamate, è stato molto presente. Siamo usciti ieri sera. Durante la cena è stato abbastanza tranquillo, abbiamo parlato di tutto. E, poi, si è deviato il discorso sul sess0″

Il cavaliere ha provato a baciarla continuamente: “Mi sono anche eccitato. Fisicamente mi piace molto, è anche intelligente. Vorrei continuare ad uscire per passare al prossimo step”. La replica: “Io sono qui per cercare l’amore, mi sono stancata di essere vista come la bambola, accerchiata da uomini che vogliono solo qualcosa di fisico. L’avrei baciato, mi sono trattenuta perché come se mettesse le mani d’avanti sul fatto che è fatto così”.

