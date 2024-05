Manuel Natale: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, Facebook, figli, ex moglie, studi, curiosità, vita privata, passioni di Manuel Natale del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi, martedì 7 maggio 2024, si è presentato un nuovo cavaliere per Milena Parisi. Si tratta di Manuel Natale.

Conosciamolo meglio (Qui, il video di presentazione):

Chi è Manuel Natale di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Manuel ha 36 anni ed è di Ischia (in provincia di Napoli). Ha due figli, un maschietto di 8 anni ed una femminuccia di 6 anni. E’ un artigiano, fa il carrozziere nell’attività di famiglia che gestisce assieme al padre (“Ti ho visto in qualche puntata, qualche settimana fa. Ti vedo una donna molto genuina, semplice, spontanea come piace a me”). Ad oggi, non sappiamo se l’uomo sia presente su Instagram. Di sicuro, lo si può trovare su Facebook con il profilo @manuel.natale.58.

La dama, nelle ultime settimane, sta approfondendo la conoscenza con Mario V. Dietro alla decisione di tenere il neo corteggiatore, il popolo del web ha letto una mossa della donna di suscitare una reazione nel calciatore. Ci sarà riuscita?

