Sabrina Di Muro: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi, lunedì 6 maggio 2024, Sabrina Di Muro, scesa per Ernesto Russo, ha deciso di chiudere la frequentazione.

“Penso di aver sbagliato a venire qui per corteggiare Ernesto. Sono pentito. Nella mia presentazione avevo detto che lui era un uomo coerente, deciso. Invece, secondo me, non lo è. Il suo comportamento mi ha fatto cambiare idea. Ci siamo visti qui. Poi, in settimana, praticamente non l’ho visto. Mi ha detto che ero capitato in una settimana un po’ caotica. Mi ha invitato per una colazione. Da tutto il disinteresse precedente, invece, a colazione, è risultato molto interessato. Mi ha stretto, mi ha abbracciata, ci siamo anche baciati. E’ stato molto caloroso con le mani. Sono stati tre quarti d’ora. Non ho mai fatto colazione così con qualcuno. Non mi dispiaceva per nulla. Ma, poi, non c’è stato il prosieguo”.

Conosciamola meglio:

Chi è Sabrina Di Muro di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sabrina è di Cuneo (ma è cresciuta a Brusca) ed ha apprezzato la coerenza e decisione del corteggiatore. E’ separata ed è mamma di due ragazzi di 24 e 22 anni. Ha un bar, ristorante. Ha un profilo Instagram @sabrydimuro_ che, ad oggi, conta oltre 1000 followers.

“Ho preso questa situazione come una bella esperienza, una possibilità di conoscere persone nuove provenienti da tutta Italia con un bagaglio di vita diverso ed interessante. Inoltre ho avuto la possibilità di vedere come funziona il mondo della tv e di quanto lavoro ci sia dietro le quinte di qualsiasi spettacolo” ha dichiarato, pochi giorni, a Cuneodice.it

