Età, lavoro, Instagram, figli, ex moglie, squadre, passioni, curiosità, gossip di Gino Giardina del trono over di Uomini e Donne

Gino Giardina: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi, lunedì 6 maggio 2024, un nuovo cavaliere si è seduto a centro studio. Si chiama Gino Giardina ed è uscito con Giulia Vacca, che, nelle scorse registrazioni, ha avuto qualche battibecco con Cristiano Lo Zupone. L’uomo, dopo una prima uscita di conoscenza, ha deciso di proseguire la frequentazione con la dama pugliese che, ad oggi, sembra aver chiuso ogni possibilità di riconciliazione con l’altro corteggiatore.

Conosciamo meglio Gino:

Chi è Gino Giardina di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Gino (ma il nome all’anagrafe è Gioacchino) è un calciatore siciliano ed ha 35 anni. E’ nato nel 1988 a Torregrotta, in provincia di Messina. E’ capitano dell’Unione Sportiva Mazara 46 (ex Mazarese), ma, nel corso della sua lunga carriera, ha giocato anche in Serie D con l’FC Messina, Vibonese, Fersina, Perginese e Marsala. Il suo numero di maglia è il 23. Ha un profilo Instagram @ginesleborghes che, ad oggi, conta quasi 3000 followers.

Dai suoi social, si evince che è papà di un bambino, che ama lo shopping ed il mare e la musica Italiana degli anni ’70, ’80, ’90.

Come atleta, Gino vanta un record straordinario. Su Primapaginamazara.it, si legge che “ha segnato il gol più veloce mai realizzato in tutti i campionati d’Italia: 3 secondi e 81 millesimi. E’ successo nel match contro la Nissa allo stadio “Nino Vaccara”: Giardina direttamente dal dischetto di centrocampo, dopo il fischio d’inizio dell’arbitro, lasciò partire un tiro preciso e velenoso che beffò il bravo portiere Elezaj”.

Giulia: “E’ stata una serata piacevole. Abbiamo in comune il fatto che entrambi siamo genitori”

Gino: “Mi ha colpito abbastanza. Ho approfittato della situazione che ho visto ieri per darle il numero. Ci siamo conosciuti, abbiamo parlato della nostra vita, della gestione dei figli, del rapporto con i genitori dei nostri bambini. Devo dire una serata piacevolissima, tre ore sono volate. A me farebbe piacere rivederla perché è una persona molto piacevole e molto disponibile a qualsiasi discorso”