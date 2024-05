Età, lavoro, Instagram, Facebook, figli, ex marito, vita privata, curiosità, passioni di Renata Presti del trono over di Uomini e Donne

Renata Presti: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nella stagione 2023 – 24 di ‘Uomini e Donne‘, una dama del trono over ha particolarmente catturato l’attenzione dei cavalieri del parterre maschile. Si tratta di Renata Presti. La donna, nel corso della stagione televisiva, ha approfondito diverse conoscenze che, però, non sono andate a buon fine. Nonostante la differenza d’età, nelle ultime registrazione, Renata è rimasta particolarmente colpita da Maurizio che, in precedenza era uscita anche con Sabrina. Ne è scaturita anche una pesante lite.

Conosciamo meglio Renata:

Chi è Renata Presti di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Renata ha 63 anni ed è di Vidor. E’ titolare di un centro di dimagrimento a Conegliano in provincia di Treviso. Ha due figli che vivono all’estero, precisamente in Australia e Germania.

E’ un’appassionata di lunghe camminate e palestra per tenersi in forma. E’ vedova.

Ha un profilo Instagram @renatapresti. Possiede anche un account Facebook @renata.presti.1.

