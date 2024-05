Riccardo Valeri: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, figli, ex moglie, studi, vita privata, curiosità, passioni di Riccardo Valeri del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, un nuovo cavaliere del trono over si è seduto a centro studio per fare la conoscenza del parterre femminile. Si tratta di Riccardo Valeri ed è stato l’artefice di un gesto molto particolare. Ha regalato una rosa rossa ad ogni donna presente in studio comprese Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Conosciamolo meglio:

Chi è Riccardo Valeri di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ha 43 anni, è di Roma: “Sono qui per portare un tocco di eleganza. Visto che noto l’aggressività, questo non mi piace. Siamo qui per conoscerci, dovremmo dire più volte scusa, non lo diciamo mai. Se una donna viene a conoscermi, non devo sentirmi fixo, e permettermi di fare quello che posso. E’ l’uomo che deve corteggiare la donna anche con un gesto leggero”. Ha ballato con Milena.

Ha un profilo Instagram @ilgolfista80. Ad oggi, non sappiamo se sia solo un hobby o, in qualche modo, abbia a che fare con il suo lavoro. Sul suo account Facebook, @riccardo.valeri1, scrive: “Sono un professionista di golf da circa 15 anni , vivo a Roma e mi piace il mondo del lusso!”

Secondo molti utenti del web, l’uomo avrebbe già tentato di trovare l’anima gemella partecipando, qualche anno fa, al dating show di Real Time, ‘Primo appuntamento’. Ha vissuto. per un periodo della sua vita, a Miami. E’ nato il 12 giugno 1980 sotto il segno dei Gemelli.

Uomini e Donne: le schede di dame e cavalieri del trono over

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Daniele Paudice e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Raffaella Vacca, Alessandro Rausa, Marianna Sperandei, Loredana Comandè, Manuel Savini, Salvatore Alongi, Milena Parisi, Monika Maniezzo, Jasna Amodei, Marcello Messina, Diego Tavani, Manuel Natale, Cristiano Lo Zupone, Dino Candelà, Jessica Pittari, Ilenia Caccavale, Marco Vannini, Franco Taddei, Gianfranco P., Mario Verona, Antonio, Ida Pavanelli, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Gemma Galgani, Sabrina Di Muro, Gino Giardina, Alessia Rivolta, Giulia Vacca, Maria Teresa Paniccia, Pierpaolo Siano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Angelo, Davide, Massimo di cui, però, non conosciamo ancora i cognomi e i loro profili social.

Tra le corteggiatrici del tronista napoletano, troviamo Marika Abbonato e Gaia Gigli.