Cucine da Incubo, stagione 10: quando inizia, dove vederlo, streaming

Torna Cucine da Incubo, l’adattamento italiano del celebre format internazionale Kitchen Nightmares, giunto alla decima stagione, che vedrà al timone, come sempre, fin dalla prima stagione, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, e che andrà in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. In questo nuovo ciclo di episodi, le avventure da mission impossible di chef Cannavacciuolo lo porteranno a Scarlino Scalo (Grosseto), Tursi (Matera), Avezzano (L’Aquila), Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia. Di seguito, trovate tutti i dettagli di questa nuova stagione.

Cucine da Incubo è uno show Sky Original, prodotto da EndemolShine Italy.

Cucine da Incubo 10: quando va in onda?

La nuova stagione di Cucine da Incubo andrà in onda a partire da giovedì 16 maggio 2024 in esclusiva su Sky Uno, alle ore 21:15, ogni giovedì.

Il programma sarà successivamente replicato in chiaro su TV8.

Cucine da Incubo 10: puntate

Prima puntata: 16 maggio 2024

Il ristorante protagonista della prima puntata è Il Rifugio del Ghiottone, che si trova a Scarlino Scalo, paese in provincia di Grosseto.

Yaqueline è nata a Cuba, è cresciuta con il mito di Raffaella Carrà e ha sempre avuto un sogno ossia quello di aprire un ristorante. Così, inseguendo il suo idolo, è arrivata in Italia e, con tanta fatica, è riuscita a raggiungere il suo obiettivo: aprire Il Rifugio del Ghiottone, un locale in cui Yaqueline ha messo tutta la sua passione e il suo tempo. Al suo fianco, troviamo il figlio Rafael e il compagno Francesco, che la aiutano quando staccano dalle loro principali attività.

Purtroppo, però, i risultati sperati non sono arrivati: ogni sera il servizio inizia con ottimismo, la donna canta mentre lavora tra pentole e fornelli, ma quando arrivano i clienti il buonumore si tramuta in stress e ansia e i tempi diventano biblici. Solitamente, tutta la tensione per il servizio si riversa su Francesco, che diventa il suo bersaglio per atteggiamenti scontrosi e parole pesanti. Antonino Cannavacciuolo dovrà da una parte riaccendere la fiamma della passione in Yaqueline e rimettere pace in un rapporto che sembra scricchiolare sempre di più.

Cucine da Incubo 10: il programma

Anche in questa stagione, chef Cannavacciuolo aiuterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, incontrando i ristoratori e i personali delle varie cucine nelle quali regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione.

In questi locali a rischio chiusura, Cannavacciuolo porterà la sua esperienza da chef e da imprenditore per consigliare gestori e dipendenti ed aiutarli a trovare una soluzione ai loro problemi.

Come di consueto, in ogni episodio, Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio; osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale, inoltre, sarà sottoposto ad un make over totale. Dopo questi interventi, lo staff di ogni ristorante metterà in pratica i consigli ricevuti dallo chef.

Cucine da Incubo 10: quante puntate sono?

Gli episodi di questa stagione saranno in totale 7. Ogni episodio dura circa 70 minuti.

Cucine da Incubo 10: chef Cannavacciuolo

Fin dalla prima stagione, il protagonista del programma è Antonino Cannavacciuolo, chef pluristellato (7 stelle Michelin in totale di cui 3 per il suo ristorante Villa Crespi).

Nel corso della stagione televisiva 2023-2024, Cannavacciuolo ha preso parte anche alla tredicesima stagione di MasterChef Italia, nel ruolo di giudice, insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Altri programmi ai quali ha preso parte sono ‘O mare mio, Ci pensa Antonino, Celebrity MasterChef Italia, MasterChef All Stars Italia, I menù di Cannavacciuolo, Antonino Chef Academy e Family Food Fight.

Cucine da Incubo 10: streaming

Oltre che durante le messa in onda su Sky Uno, è possibile vedere Cucine da Incubo 10 anche in streaming solo su NOW. Il programma sarà comunque sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.