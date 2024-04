Cucine da Incubo torna con nuove puntate e ovviamente con Antonino Cannavacciuolo. E non potrebbe essere altrimenti. Lo chef – fresco di compleanno – è pronto a tornare con sette nuove puntate in onda da giovedì 16 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Un nuovo viaggio nella realtà, anche quella più cruda, della ristorazione italiana che ormai da anni rappresenta una sorta di piccola enciclopedia su come gestire un locale, intesa soprattutto come ‘motivazione’, come ‘passione’, non tanto come insieme di ‘tips & tricks’ per avere successo. “Senza passione non si va da nessuna parte” ribadisce in ogni occasione possibile Chef Cannavacciuolo, che sotto la casacca da 7 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) ha il cuore di un eterno bimbo emozionato dalla scoperta dei sapori di ogni tipo, dai più tradizionali ai più sofisticati.

Il promo

Vedere Cannavacciuolo tornare nelle cucine da incubo italiane è sempre un piacere…

Le puntate di Cucine da Incubo 2024

Il giro d’Italia di questa edizione, prevede tappe a Grosseto, Tursi (in provincia di Matera), Avezzano (L’Aquila), Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia.

Il programma – uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy – non cambia il suo formato: in ogni episodio, Cannavacciuolo arriva con il suo ‘know-how’ nel locale in difficoltà partendo dall’assaggio e dall’analisi delle dinamiche di cucina e di sala. Individuato il problema, solitamente innescato dalla scarsa motivazione, dalla stanchezza nelle relazioni, dalla dimensione famigliare di molte delle realtà coinvolte, lo chef aiuterà a sciogliere i nodi che tengono ‘la barca’ ancorata all’insuccesso per dare nuova lifa e nuova energia ai ristoratori. A completare la rinascita, una ristrutturazione totale, e in tempi record, della location, per renderla più in linea con i gusti del pubblico, ma soprattutto con lo spirito del locale.

Ricordiamo che il programma è l’adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares, format creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International Limited. Ma ormai il tocco di Antonino Cannavacciuolo è indispensabile, oltre ad essere assolutamente peculiare, come nei suoi piatti.