Made in Sud torna su Rai 2 da lunedì 18 aprile 2022: il programma di intrattenimento più longevo di Rai 2, come sottolinea il patron di Tunnel Produzioni Nando Mormone, torna nella prima serata del secondo canale nel lunedì di Pasquetta ed è in fondo è una collocazione buona per il debutto.

A presentare l’edizione 2022 nella conferenza stampa che si è tenuta nel CPTv Rai di Napoli il direttore di Rai 2 Massimo Lavatore, il direttore Centro di Produzione Tv Rai di Napoli Antonio Parlati, il Direttore Rai Canone e Beni Artistici Roberto Ferrara, il vicedirettore di Rai 2 Fabio Di Iorio, Nando Mormone di Tunnel Produzione e i conduttori Lorella Boccia e Clementino.