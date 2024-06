Proseguono i lavori per la definizione dei palinsesti prossimi venturi della Rai che verranno ufficializzati a Napoli il prossimo 19 luglio. Qui oggi torniamo ai programmi del dipartimento approfondimenti giornalistici ed in particolare ci occupiamo di un nuovo prodotto. TvBlog vi aveva già anticipato una decina di giorni fa circa il probabile approdo di Antonino Monteleone in Rai alla conduzione di un programma giornalistico, Ebbene ci avevamo visto giusto. Qui ed oggi siamo in grado di confermarvelo e di aggiungere altri dettagli, in primis il titolo di tale trasmissione che sarà L’altra Italia.

L’altra Italia è il titolo del nuovo programma del prime time Rai

Ci sono poi degli aggiornamenti che riguardano questa nuova produzione televisiva. Dopo uno studio del marketing Rai il programma, in un primo momento destinato alla storica serata informativa del martedì di Rai3, è stato spostato in altra serata ed in altra rete. L’altra Italia infatti, come correttamente ha scritto Giuseppe Candela qualche ora fa, è stato posizionato il giovedì sera, nel prime time di Rai2.

L’altra Italia ed il parallelismo con Nemo

Il programma dunque sembra ripetere pedissequamente la strada già percorsa da un suo precedessore. Il riferimento è a Nemo nessuno escluso, andato in onda nella Rai2 di Ilaria Dallatana. Per altro di quel programma non copierà il solo giorno di messa in onda, ma anche il tipo di impostazione. L’altra Italia infatti sarà una trasmissione che vivrà di contenuti giornalistici in stile documentario, alternati a momenti da studio, esattamente come capitava in Nemo. Per altro pure Nemo aveva pescato per la sua conduzione nelle Iene, visto che il conduttore, insieme a Valentina Petrini, era Enrico Lucci.

Il posizionamento nel prime time del giovedì di Rai2

L’altra Italia, sulla carta perchè poi sarà l’Auditel a dire come sempre la sua, partirà ad ottobre e dovrebbe durare per tutta la stagione tv, fino a maggio. Il programma sarà una produzione interna Rai ed in questo si distacca dal parallelismo con Nemo che invece era prodotto da Fremantle. Abbiamo detto che questa nuova produzione andrà in onda nel prime time del giovedi di Rai2. Ma cosa ci sarà il martedì su Rai3? Al momento l’idea è quella di affidare quella serata alla direzione cultura di Silvia Calandrelli. Ricordiamo che nella passata stagione la direzione cultura, per quel che riguarda il prime time di Rai3, ha occupato la serata del giovedì dove fu posizionato l’ottimo Splendida cornice di Geppi Cucciari, che nell’ultima edizione ha raggiunto l’ottima media (per la prima serata di Rai3) del 5% di share.

Appuntamento dunque con L’altra Italia, un titolo che già la dice tutta sui propositi del programma, da ottobre e fino a maggio (Auditel permettendo) con Antonino Monteleone, nei prime time del giovedì di Rai2.