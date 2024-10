Ospiti, temi, anticipazioni, insomma tutto quello che c’è da sapere sulla settima puntata della Fisica dell’Amore in onda martedì in seconda serata su Rai2

Non si ferma il cammino nel palinsesto della seconda serata di Rai2 il cammino della Fisica dell’Amore. Il programma condotto dal professor Vincenzo Schettini torna anche questa settimana con una nuova lezione sulla fisica dei sentimenti insieme a cinque nuove celebrità che si accomoderanno dietro ai banchi dell’aula scolastica di Rai2.

Nuovi esprimenti dunque in arrivo martedì sera 22 ottobre a partire dalle ore 23;25 e vediamo insieme chi saranno le celebrità che vestiranno i panni di alunni nella settima puntata di questo speciale appuntamento televisivo. Si parte da uno dei nuotatori più forti di sempre del nostro paese, già inviato dell’Isola dei famosi made Simona Ventura. Stiamo parlando del buon Filippo Magnini.

Si prosegue poi con l’imprenditore e scrittore (spesso ospite di E’ sempre carta bianca su Rete 4 dall’amico Mauro Corona) Oscar Farinetti. Ed ancora fra i magnifici cinque della settima puntata della Fisica dell’Amore la scrittrice Sveva Casati Modigliani. Si prosegue poi con l’attore comico ed imitatore Leonardo Fiaschi, per chiudere con la cantante Clara.

La settima puntata di questa serie avrà come tema la pressione. Il tutto sarà raccontato dai cinque ospiti in studio attraverso aneddoti della loro vita, ovviamente con l’aiuto degli esperimenti del professor Schettini che eseguirà in studio, anzi in aula. In studio, come consuetudine, l’accompagnamento musicale del giovane pianista Angelo Santirocco.

Appuntamento quindi con la settima puntata della Fisica dell’Amore con il professor Vincenzo Schettini a martedì nella seconda serata di Rai2.