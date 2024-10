Andrea Delogu accompagna i protagonisti delle puntate in un viaggio per realizzare un sogno, fare un regalo o cambiare le proprie vite

Un sogno da realizzare, un obiettivo da raggiungere, un cambiamento da affrontare: La Porta Magica, il nuovo programma del daytime di Rai 2, propone proprio questo al pubblico in cerca di novità nel daytime della seconda rete Rai. Storie di persone in cerca di novità, ma anche un modo per scoprire come è cambiato e sta cambiando il nostro Paese, accompagnati da Andrea Delogu, alla sua prima esperienza in un programma quotidiano. Volete attraversare La Porta Magica? Proseguite nella lettura!

Quando va in onda La Porta Magica Rai?

Il nuovo programma di Andrea Delogu va in onda da lunedì 21 ottobre 2024, tutti i giorni feriali, dalle 17:00 alle 18:00.

Dove vedere La Porta Magica in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere La Porta Magica in streaming su RaiPlay sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Chi è la conduttrice de La Porta Magica?

Il programma è condotto da Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica. Nata nel 1982, il suo esordio in tv è avvenuto nel 2002 come letteronza di Mai Dire Domenica: da lì, ha partecipato a numerosi programmi televisivi, soprattutto in Rai.

Tra quelli più noti, Stracult, La vita in diretta Estate e Tonica. Delogu è molto attiva anche in radio, su Radio 2, dove ha condotto La versione delle due ed attualmente presenta nel fine settimana La versione di Andrea. Delogu, con Barbara Clara, ha fatto anche parte del duo musicale Cinema2, che ha riscosso un grandissimo successo soprattutto nelle Filippine.

Che cos’è La Porta Magica?

Al centro del programma ci sono le persone comuni e il loro desiderio di trovare finalmente il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita. Dopo aver raccontato in prima persona la loro storia, i protagonisti di puntata sono guidati in un percorso di trasformazione per rivoluzionare la loro vita. I cambiamenti hanno a che fare con il look, la sfera fisica, il rinnovamento dell’ambiente in cui si vive, il life style, la cucina e altri aspetti cruciali della loro esistenza.

Al fianco di Andrea Delogu un team di specialisti, di coach che si dedicanno a queste persone e queste storie, pronti a rendere possibile il tanto desiderato cambiamento: chef, hair e make-up stylist, psicologi, architetti, pet coach, ballerini, personal trainer e nutrizionisti, solo per citarne alcuni.

I racconti protagonisti di puntata (tre per puntata) sono tra i più variegati. Ci sarà chi ha il terrore degli aerei ma vuole superare la paura di volare, chi invece sogna di ballare con una star, chi ha investito tutto nel mutuo e vorrebbe regalare una cameretta nuova alla figlia, che non invita mai le amiche a casa per la vergogna. E ancora, le storie di chi vuole imparare a cucinare per sorprendere famiglie o fidanzate, di chi non sa come risolvere il problema del cane che abbaia ai trolley, di chi vuole imparare a cantare o semplicemente cambiare il proprio stile per sentirsi più sicuro.

Non è solo un programma televisivo, ma anche una finestra sull’Italia e sugli italiani, su chi sono, come si vedono, i loro successi ma anche i momenti in cui non è andata come pensavano. La porta magica ha inoltre in studio una vera e propria porta attraverso cui i protagonisti delle storie passeranno al termine del loro percorso, che sia alla fine della puntata o alcune settimane dopo, quando qualcosa di importante è cambiato nelle loro vite.

Il programma è di Massimo Righini, scritto da Roberto Avvignano e Francesco Gorgoni con Armando Carbone, Barbara Calabresi, Elisa Dossena, Nicolò Leggiero e Katiuscia Salerno. La regia di Davide Vavalà. La Porta Magica è un format distribuito a livello internazionale da “Small World”, tratto da un’idea di J.D. Roth e realizzato dalla Direzione Intrattenimento DayTime con CastaDiva.

Da dove va in onda La Porta Magica?

Il programma va in onda dagli Studi del Centro di Produzione Rai Piero Angela di Torino.

La Porta Magica è in diretta?

No, il programma è registrato.