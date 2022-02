Tonica – Il lato D della musica è il nuovo programma di Rai 2, condotto da Andrea Delogu.

Il nuovo programma della seconda serata di Rai 2 è un late show musicale dove la padrona di casa racconterà i protagonisti della musica con sguardo inedito, curioso e irriverente, svelandone amori, delusioni, passioni, tradimenti e non solo.

In ogni puntata, Andrea Delogu avrà in studio una serie di ospiti, non solo musicisti ma anche conduttori e influencer, che sveleranno il loro lato più interessante, creativo e personale, il loro lato più “tonico”, spiegando così il titolo del programma.

Gli ospiti musicali si esibiranno dal vivo nel corso della puntata e saranno accompagnati da una resident band presente in studio.

Tonica è un programma prodotto da iCompany e realizzato da Rai Pubblicità, in collaborazione con Buddybank e con la partecipazione di ORGANICS by Red Bull.

Tonica: quando va in onda

Il programma andrà in onda a partire dal 15 febbraio 2022, ogni martedì, in seconda serata su Rai 2, a partire dalle ore 23:45, e anche su Radio 2.

Il programma sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Tonica: ospiti e puntate

Prima Puntata: 15 febbraio 2022

Gli ospiti della prima puntata del programma saranno il rapper Guè, i cantanti Gaia, Matteo Romano e Angelina Mango e il conduttore Stefano De Martino.

Tonica: Andrea Delogu

Il nuovo programma di Rai 2 è condotto da Andrea Delogu che, nel corso di questa stagione televisiva, ha condotto la seconda edizione di Ricomincio da Raitre, insieme a Stefano Massini.

Ricomincio da Raitre è il programma di Rai 3 che ha dato la possibilità a tanti professionisti dello spettacolo dal vivo, fermi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, di tornare a esibirsi dal vivo, sul palco del Teatro Sistina, in Roma.

Tonica: crediti

Tonica è un programma di Massimo Bonelli, scritto da Rossella Rizzi e Andrea Delogu, con Matteo Strada, Filippo Rossi e Marco Verdura.

La scenografia è a cura di Marco Calzavara mentre il direttore della fotografia è Marco Lucarelli.

La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.