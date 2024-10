Lillo, l’amuleto dei battesimi televisivi

Chiamatelo tranquillamente ‘amuleto’. Lillo è diventato a tutti gli effetti l’uomo dei battesimi televisivi, ovvero il personaggio da invitare quando un programma si prepara a debuttare.

Da decenni in coppia con Greg, con cui ancora porta avanti l’amatissimo duo, Pasquale Petrolo si è costruito parallelamente una carriera da solista, che lo ha reso indipendente nelle scelte e anche sul fronte delle proposte da portare in scena.

Una consacrazione arrivata dopo la pandemia, con una prima partecipazione acclamatissima a Lol, chi ride è fuori a cui hanno fatto seguito altre produzioni targate Amazon Prime, come le due stagioni della serie Sono Lillo.

Lunedì mattina, al lancio di Binario 2, lui c’era. Al fianco di Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, Lillo ha suonato e scherzato, animando un esordio che si è portato dietro tutte le tensioni e gli imprevisti del caso.

Considerato Binario 2 (solo per una questione di orario) il sostituto di Viva Rai 2, salta alla memoria un’altra ospitata, il 5 dicembre 2022, alla prima del morning show di Fiorello. Allora, davanti al box situato in via Asiago, il comico inscenò una finta protesta ambientalista, con tanto di lancio di zuppa sulla vetrata.

In promozione o no, poco importa. Lillo piace soprattutto perché trasversale e ‘modellabile’. Lo sa pure Chiara Francini, che il 10 aprile scorso lo volle alla prima puntata dello show di Rai 1 Forte e Chiara, dove i due interpretarono una coppia in crisi perché non più capace di comunicare, prima che l’attore si concedesse un ballo ‘celentanesco’ sulle note di ‘Prisencolinensinainciusol’.

Il 22 settembre, invece, era stata la volta di Amadeus, che lo volle in studio per lo start a reti unificate (sui canali Discovery – Warner Bros) di Chissà chi è. ‘Ignoto’ vip di serata, si esibì prima come ballerino durante la performance del piccolo Daniel Dj e, qualche istante dopo, confessò di ‘camminare sulla luna’ in quanto capace di riprodurre il moon-walk di Michael Jackson.

Insomma, un supporto per tutte le occasioni. A patto che nella percezione dello spettatore non subentri il temuto effetto replica.