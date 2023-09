Se ci sono due personaggi che oggi rappresentano la Rai per il loro straordinario passato nell’azienda radiotelevisiva pubblica, questi sono Pippo Baudo e Renzo Arbore. Il primo la cui avventura in Rai iniziò dal celebre provino fatto dinnanzi ad Antonello Falqui e Lino Procacci, il cui giudizio finale fu “adatto a programmi minori“. Il secondo che entrò in Rai grazie ad un concorso da lui vinto del 1964, che gli permise di diventare “maestro programmatore di musica leggera“. Incarico che gli permise di conoscere Gianni Boncompagni, poi divenuto suo grande amico e compagno di lavoro in radio.

La storia di Pippo Baudo in tv

Abbiamo citato gli inizi di questi due grandi personaggi, perchè se dovessimo elencare tutto quello che hanno fatto in televisione ci vorrebbe tantissimo spazio. Pippo Baudo è stato la televisione, iniziando da quel Settevoci, primo talent show della televisione italiana. Passando poi a Canzonissima, quindi a Fantastico, Domenica in. Quest’ultimo forse il programma che lo ha identificato di più. Che dire poi del Festival di Sanremo, suo programma del cuore e tanto altro ancora, fino al Novecento prima su Rai3 e poi su Rai1.

I programmi tv di Renzo Arbore

Renzo Arbore invece è partito dalla radio, dove ha lasciato il suo cuore. Come accennavamo dalla sua amicizia con Gianni Boncompagni ci fu il successo clamoroso di programmi come Bandiera gialla, Alto gradimento. Poi inaugurò la Rete 2 di Massimo Fichera con L’altra domenica. Ed ancora successi clamorosi come Cari amici vicini e lontani, dove festeggiava proprio la sua amata radio. Quindi i varietà di seconda serata di Rai2, ormai diventati veri cult, ovvero Quelli della notte e Indietro tutta.

Proposta per un riconoscimento onorario in Rai

Pippo Baudo e Renzo Arbore sono stati la televisione. Sono stati e sono la Rai. In questi giorni in cui stanno ripartendo i programmi della nuova stagione tv ci è venuta in mente una idea. Sarebbe un riconoscimento giusto per loro due e anche un buon’augurio per la tv di oggi nominare Pippo Baudo e Renzo Arbore rispettivamente presidente onorario e amministratore delegato onorario della Rai. Un riconoscimento, anche se solo onorario, per due personaggi che hanno legato la loro carriera professionale in maniera indissolubile con la Rai (a parte una piccola scappatella di Baudo che il cavallo di viale Mazzini gli ha ormai perdonato).

Facciamo questa proposta sommessamente a chi di dovere. Pippo e Renzo di certo molti consigli li possono ancora dare alla televisione di oggi e per la Rai (e per la televisione italiana in genere) sarebbe certamente un onore raccoglierli.