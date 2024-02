In arrivo una grande rimpatriata presso l’Auditorium del foro italico in Roma. A “La tv fa 70”, Pippo Baudo e Giancarlo Magalli ricordano, fra le altre cose, il loro “Papaveri e papere”

Correva (da poco) l’anno 1995 e dai teleschermi di Rai1 debuttava al sabato sera un nuovo varietà musicale dal titolo Papaveri e papere condotto da Pippo Baudo e Giancarlo Magalli. Il programma, come titolo suggeriva, era dedicato alla storia del Festival di Sanremo ed andava in onda in coda alla celebre edizione del 1995, ancora oggi edizione campione di ascolti. Papaveri e papere fu anche lo show che inaugurò, televisivamente parlando, l’auditorium del foro italico in Roma.

Papaveri e Papere con Pippo Baudo e Giancarlo Magalli

Il teatro che poi ospitò le varie edizioni di Carramba e che ora è la casa di Ballando con le stelle. Prima l’Auditorium ospitava solamente i concerti di musica classica dell’orchestra sinfonica della Rai radio televisione italiana. Le registrazioni dello spettacolare show “La tv fa 70”, organizzato dalla Rai per celebrare i settant’anni della televisione in Italia, stanno avvenendo presso l’auditorium del Foro Italico, scelto come uno dei luoghi per i festeggiamenti. Registrazioni che sono partite sabato, con il corollario di ospiti che vi abbiamo parzialmente anticipato. Registrazioni che sono continuate domenica e termineranno martedì. Ma entriamo qui e ora più nei dettagli raccontandovi quello che sarà il momento più forte di quel puzzle in fase di costruzione.

La tv fa 70 celebra i settant’anni della televisione in Italia

Ed è proprio nella giornata di domani che verrà registrato un momento di questo spettacolo che poi, a mò di tessera di puzzle, verrà inserito nella serata monumentale dell’ultimo mercoledì di febbraio. Serata che palinsesto alla mano terminerà all’una di notte, con buona pace di Bruno Vespa che prenderà la linea con il suo Porta a porta proprio a quell’ora.

Pippo Baudo e Giancarlo Magalli e la loro storia d’amore con la Rai

Ebbene martedì sera sarà presente nel teatro dell’Auditorium del foro italico anche Giancarlo Magalli che parlerà, insieme al suo amico e compagno di avventura in Papaveri e papere, Pippo Baudo. In studio dunque insieme al conduttore della serata Massimo Giletti, Giancarlo Magalli ricorderà con Pippo Baudo, collegato dal suo ufficio romano di via Della Giuliana, quelle settimane alla guida di Papaveri e papere e poi l’anno successivo con Mille lire al mese. Tutti e due programmi diretti da Michele Guardì.

Baudo e Magalli, da “Papaveri e papere” a “Mille lire al mese”

Quella sarà anche l’occasione per parlare dei tanti programmi che Giancarlo Magalli e Pippo Baudo hanno fatto per la Rai in tutti questi anni. L’appuntamento dunque per questa rimpatriata all’Auditorium del foro italico in Roma fra i due anfitrioni di Papaveri e paperi, Pippo Baudo e Giancarlo Magalli, è per la trasmissione La Tv fa 70, in onda mercoledì 28 febbraio su Rai1 dalle 21:30 all’una di notte. La Tv fa 70 è un programma scritto da Massimo Giletti, Giovanni Filippetto, Salvo Guercio, Emanuela Imparato, Maria Cristina Maselli e Paola Vedani. La regia è a cura di Fabrizio Guttuso Alaimo