Giancarlo Magalli tornerà al GialappaShow. Dopo il successo riscontrato nella passata stagione, il conduttore riabbraccerà Marco Santin e Giorgio Gherarducci anche in questa edizione. Proprio come accadde la scorsa primavera, però, si tratterà di una singola uscita e stavolta non nelle vesti di spalla al fianco del Mago Forest. Il suo sarà infatti un cameo in esterna che il pubblico vedrà in una delle ultime puntate di questa prima fase.

Stando alle informazioni raccolte, Magalli ‘duetterà’ con Ubaldo Pantani. Il comico, che in questo periodo sta vestendo i panni di Flavio Insinna alla guida dell’improbabile reality 4 Funerali, rispolvererà presto l’imitazione di Bruno Barbieri riportando in onda 4 Motel. Assisteremo quindi ad una versione ‘Vip Edition’ e Magalli sarà uno dei complici dello sketch.

La sintonia tra l’ex volto de I Fatti Vostri e la Gialappa’s Band è stata celebrata a più riprese. Lo stesso Santin spese parole al miele in una recente intervista rilasciata a TvBlog: “Ho un affetto sconfinato per Giancarlo, gli voglio proprio bene. Durante il difficile periodo della malattia gli promisi che avrebbe fatto qualcosa insieme e così è andata. Non ha tradito le aspettative, ci siamo divertiti come dei matti. Può darsi che lo richiameremo, con noi è sempre stato perfetto”.

Magalli in queste settimane è impegnato pure sul set di Don Matteo, nei panni di un Vescovo. Un ruolo che ha già interpretato nella tredicesima stagione della fiction Rai. Senza dimenticare la rubrica settimanale che cura all’interno de I Fatti Vostri.