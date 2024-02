In queste ore si stanno tenendo a Roma (Auditorium del Foro Italico, in piazza Lauro De Bosis) le registrazioni di La tv fa 70, l’attesa serata-evento per lo storico compleanno della televisione italiana che andrà in onda su Rai1 in prima serata mercoledì 28 febbraio. Alla conduzione, come noto, Massimo Giletti, al ritorno sulla tv pubblica a distanza di otto anni, dopo la discussa e improvvisa conclusione dell’esperienza a La7 dove ha acceso lo slot della domenica sera con Non è l’Arena (per un periodo collocato al mercoledì).

TvBlog è in grado di svelare i nomi degli ospiti che hanno preso parte allo speciale show allestito da Mamma Rai.

La tv fa 70, ecco chi ha partecipato alle registrazioni

Secondo quanto ci risulta, si tratta di Bruno Vespa, Simona Ventura, Alberto Angela, Francesca Fagnani, Serena Rossi, Iva Zanicchi e Claudia Gerini.

Questi nomi si aggiungono a quelli anticipati di recente dal sito Dagospia: Amadeus, Fiorello, Carlo Conti, Antonella Clerici, Maria De Filippi, Paolo Bonolis ed Enrico Mentana.

Confermate le partecipazioni significative di Pippo Baudo e Renzo Arbore., due assoluti protagonisti della storia del piccolo schermo nostrano.

Dunque, per la grande festa della tv italiana che compie i suoi primi 70 anni l’appuntamento è fissato per mercoledì 28 febbraio alle ore 21.25 su Rai1.