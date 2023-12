In anteprima il logo per le celebrazioni Rai del compleanno della Tv e della Radio in Italia

Qui su TvBlog ne abbiamo già parlato diffusamente. Il riferimento è al 2024 molto speciale per la Rai Radio Televisione Italiana. Un annata molto speciale perchè nel 2024 la Rai celebrerà il compleanno della televisione e quello della radio. La Tv, come sappiamo, è nata il 3 gennaio del 1954, mentre la radio ha preso il via trent’anni prima, cioè il 6 di ottobre del 1924. Due compleanni molto importanti che saranno celebrati a dovere dalla Rai attraverso tutta una serie di iniziative che culmineranno con una giornata specialissima il prossimo mese di ottobre dalla celebre “Nuvola” di Fuksas a Roma.

Le celebrazioni Rai del 2024, si parte con il Rischiatutto 70

Tanto per cominciare la sera del 3 gennaio 2024, in prima serata su Rai1, andrà in onda, come anticipato proprio da TvBlog, una puntata speciale del Rischiatutto. Una serata ribattezzata proprio Rischiatutto 70. Settanta come gli anni che compierà quel giorno la televisione in Italia. Un appuntamento televisivo condotto da Carlo Conti che vedrà giocare una partita del celebre gioco a premi televisivo di Mike Bongiorno, da tante celebrità della Rai.

Il cast del Rischiatutto 70 condotto da Carlo Conti su Rai1

La nostra testata vi ha già anticipato il cast della serata spettacolo con il Rischiatutto del prossimo 3 gennaio 2024. Ci saranno Mara Venier, Alberto Matano, Loretta Goggi, Massimo Ranieri, Piero Chiambretti, Renato Zero, Nino Frassica e Luca Argentero. Una grande serata spettacolo per ricordare, attraverso le varie domande del gioco, i programmi ed i personaggi che hanno animato la televisione pubblica del nostro paese dal 1954 ad oggi.

Ecco il logo delle celebrazioni Rai per il 2024

L’annata poi sarà impreziosita anche da un altra serata spettacolo condotta da Massimo Giletti, in diretta, che sarà una grande festa, per raccontare settant’anni di tv e cento di radio. Ma oggi TvBlog è in grado di mostrare ai propri lettori in anteprima il logo che accompagnerà tutte le attività della tv pubblica a partire dal 3 gennaio. Un logo che sarà seminato ovunque, a partire dal teleschermo Rai, dove apparirà in sovrimpressione accanto al tradizionale logo che definisce il numero della rete. Alla destra del teleschermo.

E’ un logo in due versioni: bianco su sfondo blu e blu su sfondo bianco, che rappresenta a destra il classico marchio Rai che tutti conosciamo e a sinistra le cifre in numeri, stilizzate, con sopra quella dei 70 anni della tv e sotto quella dei 100 anni della radio. Un logo questo, come detto, che andrà in onda nella programmazione Rai tutti i giorni e su tutte le reti e che accompagnerà i loghi dei programmi della televisione pubblica. Oltre a tutte le iniziative che la Rai metterà in piedi per celebrare a dovere i 100 anni della Radio e i 70 anni della televisione.