Una grande serata di spettacolo su Rai 1 con Carlo Conti per festeggiare i settant’anni della tv con il ritorno di un programma amatissimo del passato. Scopriamo quando andrà in onda

Era il quiz televisivo a cui era più affezionato e che riteneva in assoluto il suo fiore all’occhiello. Parliamo del Rischiatutto e di Mike Bongiorno. Programma nato sul Secondo Programma nel febbraio del 1970 e poi passato sul Nazionale (l’attuale Rai1) durato ben cinque edizioni. Un successo clamoroso degli anni settanta per una gioco a quiz scritto da Paolo Limiti e Ludovico Peregrini, con la regia di Piero Turchetti.

Rischiatutto, il successo di Mike Bongiorno

Un programma che ha avuto poi un’edizione in tempi recenti condotta da Fabio Fazio e andata in onda su Rai 1 e su Rai 3 nel 2016. Parliamo di Rischiatutto perchè è prevista una puntata unica e specialissima di questo programma dal titolo Rischiatutto 70. Settanta perchè questa serata speciale andrà in onda il prossimo 3 gennaio 2024 su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, proprio nel giorno in cui la TV compie 70 anni. Era infatti il 3 gennaio del 1954 quando iniziarono nel nostro paese le trasmissioni ufficiali della Rai Radio Televisione Italiana, dopo un periodo di programmazione sperimentale.

Rischiatutto per festeggiare i 70 anni della televisione

La Rai dunque ha deciso di utilizzare un marchio importante del suo passato televisivo per festeggiare i suoi 70 anni. Quella del 3 gennaio 2024 sarà dunque una partita speciale del Rischiatutto con protagonisti alcuni dei volti più celebri della televisione italiana. Volti che la fanno e che l’hanno fatta la tv nel nostro paese. Rischiatutto 70 sarà anche l’occasione per rivedere i volti che hanno fatto la storia della televisione nel nostro paese e i programmi che hanno scandito le giornate e le serate degli italiani davanti al piccolo schermo.

Carlo Conti e i volti della televisione festeggiano il compleanno della tv

Da Lascia o raddoppia a Studio 1, da Canzonissima a Milleluci, da Fantastico a Portobello e ai tantissimi altri titoli dell’intrattenimento nazionale. Ma non solo si parlerà anche dei programmi d’informazione, da Tv7 a Odeon, da Samarcanda a Mixer. I grandi sceneggiati di Anton Giulio Majano, la Piovra, il Marco Polo e cosi via, fino ai giorni nostri. Insomma una grande serata che con il pretesto di giocare al Rischiatutto si festeggerà a dovere il compleanno della tv con i suoi protagonisti, presenti e passati. Il tutto condotto da Carlo Conti, mercoledì 3 gennaio 2024 in prima serata su Rai 1.