Al Bano escluso da Sanremo 2026 : nuovo attacco a Conti. Lo sfogo in diretta

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è sempre più vicina e ad infiammare l’attesa non sono solo gli annunci di Carlo Conti ma anche le dichiarazioni degli artisti che non saranno presenti sul palco del Teatro Ariston. Dopo l’annuncio del direttore artistico che ha confermato al suo fianco la presenza di Laura Pausini come co-conduttrice, a riaccenderei riflettori su Sanremo 2026 è stato Al Bano Carrisi.

Il legame tra Al Bano e il Festival di Sanremo è noto a tutti e il leone di Cellino San Marco non ha mai nascosto di avere come desiderio quello di poter tornare a gareggiare sul palco del Teatro Ariston. Già in passato, Al Bano si è lasciato andare a dichiarazioni con cui ha espresso la propria delusione per l’esclusione dalla kermesse musicale e, quest’anno non risparmia frecciatine a Carlo Conti.

Al Bano escluso da Sanremo 2026: lo sfogo in diretta

Al Bano non sarà presente al Festival di Sanremo 2026 come cantante in gara. Un’esclusione che il cantante, protagonista indiscusso della musica italiana, ha commentato in diretta radiofonica lanciando frecciatine dirette a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival.

Ospite del programma di Radio Due “Un giorno da pecora”, provocato dal conduttore che ha tirato fuori l’argomento Sanremo, Al Bano ha risposto senza risparmiarsi. “Uno che è un re della musica leggera italiana non può andare da un ‘conte’, semmai è il contrario…”, le parole dell’artista pugliese che, con la sua voce, ha scalato tutte le classifiche sia italiane che internazionali.

Con un bagaglio artistico importante, grandi successi e riconoscimenti tutti conquistati con la sua voce potente, Al Bano ha sottolineato il suo grande talento non risparmiando frecciatine al direttore artistico di Sanremo 2026.

“Ero abituato a un signore come Pippo Baudo. Amadeus e Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato”, ha detto per poi aggiungere – “Quando ti invitano a presentare un brano possono dirti sì o no, ma non devono farti passare per cog**one. Io non devo passare esami con loro: semmai loro con me, per l’età e l’esperienza che ho”.

Al Bano che, nel 2023 è stato ospite speciale di Sanremo insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, pur avendo sempre avuto il desiderio di gareggiare, ancora una volta, al Festival, stavolta sembra aver messo un punto definitivo alla sua lunga e importante storia d’amore con l’evento musicale. “Su Sanremo ho messo una croce. L’ho fatto a malincuore, con molta amarezza, ma non torno indietro. Basta!“, ha concluso.