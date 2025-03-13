AGGIORNAMENTO ORE 17 – 13/03/2025 – Riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente nota:

Carlo Conti ha deciso di rinunciare alla conduzione della serata dei David di Donatello visti i numerosi impegni tv del periodo, tra cui l’imminente debutto della nuova trasmissione in prima serata su Raiuno, dal titolo “Ne Vedremo delle belle” (in onda da sabato 22 marzo). Nonostante l’invito a suo tempo della Rai e il grande successo della scorsa edizione – ritenendo di non poter preparare la serata TV con la cura e l’attenzione che lo contraddistinguono sempre – Conti aveva già informato l’azienda e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello che non avrebbe condotto l’edizione 2025.

Mercoledì 7 maggio in diretta su Rai1 andrà in onda la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Quella di quest’anno sarà una edizione molto importante, perchè sarà quella dei settant’anni di questo prestigioso premio cinematografico. Oggi qui ci occupiamo, non delle candidature alle statuette, ma della trasmissione televisiva della cerimonia, che andrà in onda anche quest’anno in diretta sulla prima rete della Rai.

Carlo Conti rinuncia alla conduzione dei David di Donatello 2025

La prima notizia riguarda il fatto che non ci sarà più alla conduzione messere Carlo Conti. Non ci sarà perchè Conti stesso ha deciso di non condurre la cerimonia. Fra Tale e quale show, Festival di Sanremo e prossimamente con il nuovo varietà Ne vedremo delle belle, Carlo ha inflazionato il video. Per non parlare dei programmi suoi, che però non ha condotto, come Dalla strada al palco e Ora o mai più.

In pole position per la conduzione, ecco chi c’è

Conduzione dunque nuova di zecca per la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025 e TvBlog è in grado di anticiparvi chi sarebbe la coppia in pole position per questo ruolo. Si tratta di un volto noto della fiction televisiva Rai e di un artista, cantante, che ha già percorso la via della conduzione in tv con un varietà tutto suo. Stiamo parlando della bella e brava Elena Sofia Ricci e dell’ottimo Mika.

Una coppia nuova di zecca per i David di Donatello 2025

Una conduzione dunque nuova di zecca per i David di Donatello 2025 con due personaggi noti e amati dal pubblico italiano. Elena Sofia Ricci fra le attrici italiane più brave e più apprezzate e Mika, cantante da sempre molto apprezzato dagli italiani che si misurerebbe ora in un territorio televisivo più “istituzionale”. Magari una prova generale per una conduzione di Sanremo 2026, perchè no con un Carlo Conti sempre nelle vesti di direttore artistico. Lo ricordiamo alla guida del varietà Stasera casa Mika nella Rai2 di Ilaria Dallatana.

Ma di questo si penserà più avanti. Per ora in pole position per la conduzione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025 mercoledì 7 maggio su Rai1 ci sono Elena Sofia Ricci e Mika. Trattative in corso.