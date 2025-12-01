Chi sarà l’erede di Carlo Conti, dopo che quest’ultimo avrà detto addio alla direzione artistica del Festival di Sanremo?

Carlo Conti ha scelto il suo erede: chi è

Il Festival di Sanremo 2026 non è ancora iniziato ma intorno alla nuova edizione firmata (ancora una volta) Carlo Conti il clima è già quello delle grandi occasioni. Il direttore artistico, salito sul palco del Vanity Fair Stories, ha offerto qualche anticipazione misurata, mantenendo il profilo del conduttore esperto che conosce benissimo il peso delle sue parole.

“Sarà doveroso dedicare tutto il festival a Pippo Baudo, un maestro per tutti noi. Ci saranno una trentina di canzoni e il DopoFestival sarà in mano a Nicola Savino”, ha dichiarato Conti.

Conti avrebbe dovuto già svelare l’elenco completo dei Big in gara, ma il conduttore (come è già stato spiegato qualche giorno fa) ha deciso di l’annuncio come gesto di rispetto per Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre.

“Ho pensato che fosse più giusto rimandare questo annuncio alla prossima settimana e rispettare la grandezza di Ornella lasciando spazio soltanto a lei e non occupare pagine di giornali o di telegiornali con i nomi dei big di Sanremo”, ha spiegato.

Un Festival carico di memoria

Il Festival del 2026 sarà il primo senza tre colonne portanti della sua storia recente. Pippo Baudo, volto iconico della televisione italiana, Peppe Vessicchio, maestro amatissimo dal pubblico, e Ornella Vanoni, da sempre simbolo di libertà artisica e ironia.

“Quest’anno è un anno particolare perché sarà il primo Festival senza Pippo Baudo, senza il maestro Vessicchio, senza Ornella Vanoni. Sarà doveroso ricordarli in queste cinque serate”, ha spiegato Conti. La loro eredità sarà quindi un filo rosso trasversale all’intera settimana del Festival al teatro Ariston.

Si lavora anche a un DopoFestival completamente rinnovato, affidato a Nicola Savino, scelto per la sua capacità di coniugare leggerezza televisiva e linguaggio contemporaneo, adatto sia a un pubblico giovane che più âgé.

Chi sarà l’erede di Carlo Conti?

Il 2026 sarà anche l’ultima edizione condotta da Carlo Conti, e la domanda su chi possa succedergli è inevitabile. Il direttore artistico non si è sottratto e ha offerto una rosa di nomi al pubblico. Tra gli uomini ha citato Stefano De Martino, Marco Liorni, Alessandro Cattelan e Gianluca Gazzoli, tutte figure diversissime ma accomunate dalla capacità di costruire un rapporto diretto e spontaneo con il pubblico.

Tra le donne il conduttore ha nominato Mara Venier, Milly Carlucci, Silvia Toffanin e persino Fiorella Mannoia, “perché un conto è condurre e un conto è fare la direzione artistica”, ha specificato. Di certo chiunque accoglierà la sua eredità dovrà avere spalle molto ampie…