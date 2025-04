Non tutte le ciambelle riescono col buco, ma del resto chi non risica non rosica. Ovvero non si ha successo se non si rischia. E’ un po’ questo il mantra che circola nell’ambiente di Ne vedremo delle belle che, nonostante una migliore confezione della seconda puntata, ha visto calare il suo indice di ascolto dal 17,61% della prima emissione, al 14,57% della seconda.

Ne vedremo delle belle verso la terza puntata

Ma, giustamente, si pedala e si va avanti. Prosegue dunque l’esperimento televisivo di questo talent show che vede protagoniste dieci showgirl che tornano in televisione, per di più in competizione fra di loro. Fra le varie prove del programma, come è noto, c’è quella dell’intervista. Due di loro infatti dovranno intervistare un personaggio del mondo dello spettacolo, cercando di dimostrare di saperci fare anche come intervistatrici.

Nino Frassica l’intervistato della terza puntata del varietà di Carlo Conti

Ospite della terza puntata di Ne vedremo delle belle nel ruolo di intervistato ci sarà Nino Frassica. L’ex bravo intervistatore di Indietro tutta torna dunque ospite di un programma condotto dal suo amico Carlo Conti, con cui ha già avuto modo di lavorare in altre occasioni, ricordiamo una su tutte I migliori anni in cui prendeva in giro proprio i talent show.

Da Sanremo in arrivo alla terza di “Ne vedremo delle belle” Serena Brancale

Ma Nino Frassica non sarà l’unico ospite della terza puntata di Ne vedremo delle belle. Per il momento musicale del programma, reduce dal Festival di Sanremo 2025, ospite del programma di Carlo Conti sarà Serena Brancale, che ha portato al Festival il brano “Anema e core” (canzone in dialetto barese con richiami al napoletano in omaggio al cantante Pino Daniele). La Brancale che ha avuto anche l’onore ieri sera di esibirsi presso lo stadio Maradona di Napoli, prima dell’incontro di calcio di serie A Napoli-Milan.

L’appuntamento dunque con la terza puntata di Ne vedremo delle belle con ospiti Nino Frassica e Serena Brancale resta fissato per sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Rai1, subito dopo Affari tuoi.