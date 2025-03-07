Ne vedremo delle belle e l’ospite della prima puntata (Anteprima TvBlog)

L’appuntamento dunque è fissato per sabato 22 marzo in prima serata su Rai1 per la nuova creatura televisiva di Carlo Conti. Si tratta del nuovo programma Ne vedremo delle belle. Un gara, come già TvBlog vi ha abboandantemenre raccontato fra delle simpatiche showgirl che hanno calcato le tavole dei palcoscenici della nostra televisione.

Il cast di Ne vedremo delle belle

I nomi delle concorrenti li ha già comunicati ufficialmente Carlo Conti dai suoi social. Si tratta di Pamela Prati; Carmen Russo; Adriana Volpe; Laura Freddi; Angela Melillo; Lorenza Mario; Patrizia Pellegrino; Veronica Maya; Matilde Brandi e Valeria Marini. Tutte si metteranno alla prova in varie situazioni fra ballo, canto e quant’altro.

La prova de “L’intervista”

Ma fra le prove ce ne sarà una che si chiamerà “l’intervista”. Dovranno cioè sottoporre ad un fuoco di fila di domande un personaggio Vip ospite di ciascuna delle puntate previste. TvBlog è in grado di anticipare il primo che sarà un amico di Carlo Conti. Uno dei componenti della “band di toscani”, ovvero Massimo Ceccherini.

Massimo Ceccherini l’intervistato della prima puntata

Sicuramente sarà una prova non facilissima per l’intervistatrice di turno. Conosciamo infatti quanto sia “birichino” il buon Ceccherini in tv, soprattutto in un programma in diretta. Vedremo dunque come se la caveranno le concorrenti che dovranno sostenere questa delicata prova.

L’appuntamento dunque è fissato per sabato 22 marzo in prima serata su Rai1 subito dopo la consueta puntata di Affari tuoi con la prima puntata di Ne vedremo delle belle. Il nuovo varietà di Carlo Conti con Mara Venier e Christian De Sica in giuria. Trattative in corso per il terzo giurato che dovrebbe essere Frank Matano.