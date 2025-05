Dopo lo straordinario successo del Festival di Sanremo 2025, per Carlo Conti è già il momento di pensare al futuro ed il futuro si chiama Come prima più di prima. Anzi.no, cambio in corsa il titolo sarà Ne vedremo delle belle e il riferimento è ovviamente alle concorrenti. L’appuntamento è fissato per la fine del mese di marzo nei sabati sera di Rai1. Un nuovo varietà per la rete ammiraglia della televisione pubblica che se la dovrà vedere con il serale di Amici di Maria De Filippi. Carlo Conti quindi sarà il dirimpettaio dell’amica Maria in un nuovo show.

Già qui su TvBlog vi abbiamo dato i contorni ed i sapori di questo nuovo programma che vedrà al suo centro una sfida a singolar tenzone con alcune delle soubrette che hanno calcato i palcoscenici della nostra televisione negli ultimi decenni. Donne che hanno acceso l’immaginario collettivo di chi voleva distrarsi con un po’ di sano intrattenimento vedendole cantare, recitare e danzare. Ecco, il nuovo varietà in questione riaccenderà le luci del palcoscenico televisivo a suddette soubrette mettendole -simpaticamente- in gara proprio nei generi tipici di chi affronta la propria carriera con questo genere di professione.

Rivedremo dunque alcune delle showgirl più celebri del piccolo schermo mettersi in gara fra balletti, canzoni e recitazioni giudicate da una giuria. Ed è proprio della giuria di Ne vedremo delle belle che qui oggi vi vogliamo parlare. Secondo le indiscrezioni che circolano e che abbiamo avuto modo di raccogliere, dei tre giurati (numero sul quale si starebbe ancora ragionando) previsti due potrebbero essere Mara Venier, reduce dall’enorme successo della puntata sanremese di Domenica in e Christian De Sica. La prima grande amica di Carlo, con cui fra l’altro ha condiviso una edizione di Domenica in.

Il secondo invece lo ricordiamo fra i giurati di Tale e quale show. Il varietà campione di ascolti del venerdì sera autunnale di Rai1, pronto a tornare in onda nella prossima stagione televisiva e reduce dal consueto successo in termini di ascolti. Dunque Carlo Conti starebbe pensando proprio a loro due per la giuria della prima edizione di Ne vedremo delle belle. Due scelte per altre che appaiono davvero azzeccate. Per quel che riguarda il cast delle concorrenti previste vediamo i nominativi che circolano.

I nomi in pista delle showgirl in gara sono quelli di Valeria Marini, Pamela Prati, Adriana Volpe, Angela Melillo e Matilde Brandi. Fra gli altri nomi che circolano aggiungiamo quelli di Alba Parietti, Carmen Russo, Carmen Di Pietro, Miriana Trevisan e Laura Freddi.

L’appuntamento dunque per la prima edizione di Ne vedremo delle belle, il nuovo talent show diretto e condotto da Carlo Conti per Rai1 è previsto per il sabato sera di Rai1 da fine marzo (22 o 29).