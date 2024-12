Come prima più di prima, il nuovo programma di Carlo Conti per la primavera di Rai1. Ecco come sarà, durata e collocazione

Sono stati annunciati oggi da Rai Pubblicità i palinsesti dei primi tre mesi del 2025. Fra le novità dell’intrattenimento prime time di Rai1 spicca un nuovo programma ideato e condotto da Carlo Conti. Non solo Festival di Sanremo per il fuoriclasse di Rai1, ma anche una novità da lui ideata. Il titolo è “Come prima più di prima“. Esattamente come “urlava” Tony Dallara in una sua celebre canzone. Il programma andrà in onda nei sabati sera di Rai1 e sarà prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Endemol Shine Italy. Come è noto facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti.

Come prima più di prima, quando va in onda e per quante puntate

TvBlog è in grado di entrare maggiormente nei dettagli di questa nuova produzione televisiva. Partiamo dunque dalla collocazione. Come prima più di prima andrà in onda come detto nei sabati sera di Rai1. Il nuovo talent show è ora appoggiato alla fine di marzo. La prima puntata è attualmente in bilico fra sabato 22 e sabato 29 marzo 2025. Passiamo ora al numero di puntate previste. Al momento ne sarebbero previste cinque, rigorosamente in diretta.

Come sarà questo nuovo talent show per la primavera di Rai1

Veniamo ora al succo, ovvero come sarà questo nuovo varietà. In pratica sarà un talent show che vedrà in gara delle splendide cinquantenni che vogliono mettersi in primo piano. Ma non saranno delle cinquantenni qualunque, saranno delle soubrette che hanno calcato le tavole del palcoscenico televisivo dagli anni novanta ad oggi. Potremmo dunque vedere in gara fra di loro per esempio personaggi come Antonella Elia, Samantha De Grenet. Oppure Pamela Prati, Valeria Marini, Matilde Brandi, Ramona Badescu, Nathaly Caldonazzo, Eva Grimaldi, Gabriella Labate, Lorenza Mario, Justine Mattera, Angela Melillo, Milena Miconi e tante altre.

Le showgirl in gara e le potenziali protagoniste

Fra prove di ballo, di canto, di recitazione, insomma in tutto quanto si deve destreggiare una soubrette o showgirl, che dir si voglia. Come ogni talent show, dopo i concorrenti è necessaria una giuria. Le partecipanti a Come prima più di prima saranno naturalmente giudicate dall’ineffabile giuria di turno. Annata molto prolifica questa dunque per Carlo Conti, che oltre al Festival di Sanremo, ha piazzato nel prime time di Rai1 altri due titoli del suo forziere, ovvero Ora o mai più condotto da Marco Liorni e Dalla strada al palco condotto da Nek.

Appuntamento dunque al nuovo talent show condotto, diretto e ideato da Carlo Conti dal 22 o 29 marzo 2025, per cinque sabati sera, in diretta su Rai1.