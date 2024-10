Novità in arrivo per il format degli artisti di strada condotto da Nek, vediamo cosa, vediamo quando

Novità in arrivo nel palinsesto prossimo venturo dell’intrattenimento prime time. In queste settimane, con la definizione della nuova governance Rai suggellata dall’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Amministratore Delegato, le direzioni di genere possono iniziare a lavorare più serenamente ai palinsesti prossimi venturi. Ecco dunque che si iniziano a pensare ai programmi che saranno vagliati nel nuovo anno. Vi abbiamo dato conto dell’arrivo di Chi può batterci nel palinsesto di gennaio di Rai1. Ma le novità, o più precisamente conferme, non si fermano qui. Fra queste ci sarebbero novità in arrivo che riguardano Dalla strada al palco.

Dalla strada al palco verso il sabato sera di Rai1

Il format di intrattenimento che ha visto la sua genesi nell’estate 2022 di Rai2 con la conduzione di Nek starebbe per tornare nei prossimi mesi e con una importante novità. La direzione intrattenimento prime time avrebbe infatti deciso di promuoverlo su Rai1. Dalla strada al palco dunque potrebbe andare in onda ma non più su Rai2, ma sulla prima rete.

Giungono anche notizie riguardo la possibile collocazione di questo varietà, che conquisterebbe niente di meno che la serata del sabato di Rai1 nel prossimo gennaio. Tali e quali infatti quest’anno non andrà in onda. Questo per l’impegno importante del Festival di Sanremo, che ovviamente non permetterà a Carlo Conti e al suo team di realizzare una serie di Tali e quali ( e le altre declinazioni). Show questo che andava in onda nei sabati di gennaio.

Conferma per Nek alla conduzione

E’ stato dunque scelto Dalla strada al palco per sostituirlo nella difficile collocazione contro C’è posta per te, il varietà bulldozer di Canale 5. Conferma, anche su Rai1, alla conduzione per Nek, che sarà cosi l’anfitrione anche di questa nuova serie di Dalla strada al palco sulla prima rete della televisione pubblica. Il varietà sarebbe una valida alternativa al people show di Canale 5, inoltre il format è stato venduto anche all’estero.

Appuntamento dunque per questa nuovissima edizione dello spettacolo di varietà prodotto con la collaborazione della Stand by me, nei sabati sera di Rai1 del prossimo mese di gennaio 2025, sempre con Nek. Almeno questa sarebbe al momento l’opzione più gettonata, ma c’è ancora tempo per prendere la decisione definitiva.