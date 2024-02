Dalla strada al palco è il talent show di Rai 2, condotto da Nek, riservato a cantanti, musicisti e artisti di strada, che torna a febbraio 2024 con la terza edizione, dopo le prime due edizioni andate in onda nel 2022 e nel 2023, vinte rispettivamente dal chitarrista Emanuel Victor e dalla fast painter Laura Calafiore.

Dalla strada al palco è un programma ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me. La regia è a cura di Maurizio Pagnussat.

Dalla strada al palco 2024: quando va in onda?

La terza edizione del programma andrà in onda su Rai 2, ogni martedì, in prima serata alle ore 21:20, a partire da martedì 20 febbraio 2024.

Dalla strada al palco 2024: quante puntate sono?

La terza edizione del programma sarà composta da 6 puntate.

Dalla strada al palco 2024: anticipazioni puntate, ospiti

Prima Puntata 20 febbraio 2024

I “passanti importanti” della prima puntata di questa nuova edizione saranno Iva Zanicchi e Francesco Paolantoni.

Dalla strada al palco 2024: come partecipare, casting

I casting per la nuova edizione di Dalla strada al palco sono stati aperti lo scorso dicembre, come si può notare sul profilo Instagram della Stand by me.

Dalla strada al palco 2024: artisti

In ogni puntata, si esibiranno artisti di strada provenienti dalle piazze italiane. I loro talenti possono spaziare dal canto al ballo, passando per la musica o la giocoleria.

Le performance degli artisti saranno giudicate dal pubblico e dagli ospiti in studio, definiti “passanti importanti” che, alla fine di ogni puntata, decreteranno i migliori che si sfideranno durante la puntata finale durante la quale sarà messo in palio il premio di miglior artista di strada d’Italia.

Tra le novità di questa edizione, ci saranno gli ospiti internazionali: cantanti, musicisti, giocolieri, mimi e artisti di vario genere, provenienti da tutto il mondo, si alterneranno sul palco e si esibiranno fuori gara.

Dalla strada al palco 2024: conduttore

Reduce dalla partecipazione in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Francesco Renga, Nek torna nei panni di conduttore.

Il cantautore di Sassuolo condurrà il programma per la terza edizione di fila.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, Nek ha anche condotto il TIM Summer Hits, TIM Music Awards – La festa, TIM Music Awards – Dalla radio al palco, SEAT Music Awards – Speciale Disco Estate, Viaggio nella musica – Speciale Music Awards e due puntate di Da noi… a ruota libera.

Dalla strada al palco: band

La band che accompagna gli artisti in gara nelle loro esibizioni è diretta dal maestro Luca Chiaravalli.

Dalla strada al palco su RaiPlay

Il talent show, oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone.

Sempre su RaiPlay, è possibile anche rivedere o recuperare le puntate.