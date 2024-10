Un gradito ritorno nel prime time di Rai1 di Ora o mai più. Marco Liorni in pole position per la conduzione

E’ stato uno dei format di maggior successo di Rai1 negli scorsi anni. Creato e realizzato dal gruppo di lavoro di Carlo Conti, insieme a quel geniaccio della tv che risponde al nome di Pasquale Romano, allias il “dottore” di Affari tuoi. Ora o mai più, perché è di questo stiamo parlando, tonerà sui nostri teleschermi. Aggiungiamo la parola “finalmente” noi. La spoilerata l’ha data il blog di Davide Maggio ed è tutto vero. TvBlog ve lo può confermare, aggiungendo il nome del suo conduttore.

Ora o mai più nel sabato sera di Rai1 vs C’è posta per te

Dicevamo un format che ha fatto buoni ascolti anche contro un bulldozer come C’è posta per te su Rai1, soprattutto nella sua seconda edizione. Il talent show che dava una “seconda occasione” a stelle del mondo della musica leggera che avevano vissuto un momento d’oro, poi smorzatosi nel tempo, condotto da Amadeus, è stato poi, sbagliando diciamo noi, messo in un cassetto.

La formula vincente di Ora o mai più

Ecco dunque che la direzione intrattenimento prime time di Marcello Ciannamea lo sta per togliere da quel cassetto e riproporlo al pubblico di Rai1. Bravo al direttore intrattenimento prime time! Ora o mai più aveva un mix di ingredienti che lo hanno reso molto appetibile al pubblico di Rai1. Si partiva dall’intenzione di ridare visibilità a delle meteore musicali, o presunte tali, abbinandoli a grandi personaggi della musica leggera italiana. Il tutto confezionato con una grande orchestra che li accompagnava rigorosamente dal vivo. Naturalmente alla base di tutto la gara fra i cantanti.

Dalla strada al palco anticipa al venerdì, Chi può batterci rinviato

Coach e giurati poi molto bene assortiti nelle due edizioni, con Ornella Vanoni, Red Canzian, Orietta Berti, Toto Cutugno, Marcella Bella, I Ricchi e poveri. Rettore, Michele Zarrillo, Patty Pravo, Marco Masini e Fausto Leali. Insomma un prodotto ben strutturato che per misteriosi motivi è rimasto nel cassetto, ma che ora può tornare in onda. Si sta pensando anche a chi lo potrà condurre al posto di Amadeus, ormai traslocato sul Nove. Fra di loro ci starebbe stato sicuramente bene Stefano De Martino, pronto cosi ad entrare nel “mood musicale” di Rai1. Ma il “pacchista” di Rai1 condurrà, come vi abbiamo già anticipato, Stasera tutto è possibile dal 27 gennaio sulla Rete 2.

Marco Liorni conduttore della nuova edizione di Ora o mai più

Il conduttore di questa nuova serie di Ora o mai più sarà Marco Liorni. Che sta per tornare in onda nel preserale di Rai1 con L’eredità. Il suo Chi può batterci che ha ottenuto buoni riscontri nel numero zero di settembre tornerà, ma non subito. In un primo momento si era pensato di posizionarlo nel venerdì sera di Rai1 a gennaio. Invece ora in quella collocazione vedremo Dalla strada al palco, spostato dal sabato sera, sul quale era stato in un primo momento “appoggiato”. C’è posta per te se la dovrà vedere dunque con una nuova edizione di Ora o mai più con Marco Liorni. Bene.