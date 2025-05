Il quiz di Raiuno si prende un giorno di pausa per lasciare spazio allo speciale di Domenica In da Sanremo

L’Eredità, la puntata di oggi 16 febbraio 2025 non in onda

La puntata di oggi, domenica 16 febbraio 2025, de L’Eredità, non va in onda: niente campione e soprattutto niente Ghigliottina, quindi, per il popolare e longevo quiz di Raiuno condotto da due edizioni da Marco Liorni, che ogni sera tiene compagnia e fa giocare milioni di telespettatori.

Il motivo della mancata messa in onda de L’Eredità oggi è molto semplice: nella domenica post-Sanremo, come da tradizione, va in onda la puntata speciale di Domenica In direttamente dal Teatro Ariston: la padrona di casa Mara Venier ha invitato tutti gli artisti in gara al Festival dalle 14:00, per una maratona che si protrae fino alle 20:00, quindi fino al Tg1.

Una tradizione che si rinnova e che vede il contenitore domenicale di Raiuno tornare ad occupare tutto il pomeriggio festivo, come accadeva anni fa. Da domenica prossima, 23 febbraio, il programma tornerà ad avere la sua solita collocazione, facendo così nuovamente spazio anche a Da Noi… A Ruota Libera, anch’esso in pausa quest’oggi.

E L’Eredità? Non bisognerà aspettare una settimana: il quiz con Marco Liorni tornerà in onda già domani, lunedì 17 febbraio, sempre alle 18:45, su Raiuno e in streaming su RaiPlay. Ritroveremo così la campionessa Annalisa, che nella puntata di sabato 15 febbraio ha indovinato la parola della Ghigliottina, portandosi a casa 40.000 euro.