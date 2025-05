SEGUI IL LIVEBLOGGING DI DOMENICA IN SPECIALE SANREMO!

Anche quest’anno si rispetta la tradizione e Domenica In, subito dopo la serata finale di Sanremo 2025, va in onda oggi, domenica 16 febbraio 2025, in diretta su Raiuno dal Teatro Ariston. Padrona di casa di questa puntata speciale (ormai attesa quasi quanto le serate del Festival stesso) è sempre Mara Venier, pronta ad accogliere i cantanti in gara e numerosi altri ospiti sul palco: TvBlog segue la diretta di questa lunga puntata di Domenica In a partire dalle 14:00.

Domenica In Sanremo 2025, orari

La puntata di Domenica In dedicata a Sanremo comincia alle 14:00 e prosegue eccezionalmente fino alle 20:00. Sei ore di diretta per intervistare i cantanti in gara e metterli a confronto con gli opinionisti presenti sul palco dell’Ariston. Per questo motivo, sia Da Noi a Ruota Libera che L’Eredità non vanno in onda.

Domenica In Sanremo 2025, ospiti

Oltre ai cantanti in gara (non è detto che ci sia spazio per tutti e ventinove), insieme a Mara Venier ci sono alcuni opinionisti, pronti a commentare le esibizioni dei cantanti. Tra loro, Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e l’esperto di moda Beppe Angiolini.

A loro il compito di parlare con i cantanti e carpire le loro impressioni a caldo dopo la conclusione della manifestazione canora. Ovviamente, anche Mara Venier dice la sua, dopo aver assistito alla serata finale in prima fila.

Con loro anche il piccolo Samuele Parodi, il bambino siciliano di undici anni definito “tuttologo di Sanremo” e ospite della terza serata del Festival, su invito del direttore artistico Carlo Conti dopo averlo visto in un servizio andato in onda al Tg1.

Domenica In Sanremo su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Domenica In tramite lo streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.