Dopo la fatica dell’edizione 2025 del ritrovato Ora o mai più, terminato ieri sera con la finale, Marco Liorni resta -stoicamente- il padrone di casa del sabato sera di Rai1. Esperienza quella di Ora o mai più che si è chiusa positivamente con una media del 16,44% di share. Sotto solo dello 0,89% rispetto allo 17,33% di share dell’edizione condotta da Amadeus sempre contro C’è posta per te. Sono previste infatti nei prossimi due sabati sera altrettante puntate speciali de L’Eredità. Il format campione di ascolti del preserale della prima rete della televisione pubblica.

Speciale L’eredità Sanremo sabato 8 marzo su Rai1

Marco Liorni, che ha dimostrato di sapersela cavare anche con un prime time di puro intrattenimento, dopo l’esperienza de L’anno che verrà, resta dunque in video nei prossimi 2 sabati sera di Rai1 contro le ultime due emissioni di C’è posta per te. Sarà una grande festa post sanremese quella che assisteremo sabato 8 marzo in prime time su Rai1, dopo l’ormai imperdibile puntata dell’Affari tuoi di Stefano De Martino.

In questo speciale de L’eredità si parlerà infatti molto del Festival di Sanremo. Anzi, non solo se ne parlerà ma si ascolteranno alcuni brani della famosa kermesse ligure. Molti degli ospiti della prima delle due puntate speciali de L’eredità proverranno infatti da quella manifestazione.

Ecco chi ci sarà

Giocheranno (e canteranno) dunque sabato 8 marzo nello Speciale Eredità su Rai1 Marcella Bella, Sabrina Salerno, Nino Frassica, Clementino, Settembre. Ospite di serata Riccardo Cocciante. Sarà un grande festa popolare per il pubblico di Rai1 in cui si giocherà naturalmente con i quiz dell’Eredità, ovviamente per la maggior parte imperniati sul Festival di Sanremo e sulla sua storia, ma come detto, si canterà anche. Presente anche il direttore d’orchesta Leonardo De Amicis che abbiamo visto proprio con Marco Liorni nell’ultima edizione di Ora o mai più.

Appuntamento dunque per questa puntata specialissima dedicata al Festival di Sanremo de L’Eredità a sabato prossimo 8 marzo su Rai1 con Marco Liorni.