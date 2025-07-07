Marco Liorni, chi è la sua bellissima compagna

Volto della scuderia Rai, Marco Liorni è tra i conduttori più amati dal pubblico. Milita nella rete di stato da diversi anni e vanta una carriera in radio accreditata. In molti lo ricordano come l’inviato del primo Grande Fratello, ruolo che ha ricoperto per 7 anni. Oggi è tra i personaggi su cui la Rai ha puntato, soprattutto dopo che ha portato al successo Reazione a Catena, quiz game estivo che ha avuto ascolti impressionanti. Ha condotto anche diversi talk e da due anni è alla guida de L’Eredità, format consolidato del pre-serale di Rai Uno dov’è stato promosso appieno.

Persona discreta, non eccessivamente attiva sui social, Liorni non ama parlare della sua vita privata e raramente ha condiviso sui suoi profili scatti della quotidianità. Solitamente appare dietro le quinte dei suoi programmi e nei vari studi e annuncia i tanti impegni professionali. Tuttavia è noto che è sposato con una donna bellissima che lo ha reso papà di due splendide ragazze. Lei è una donna molto riservata e i due sono convolati a nozze nel 2014. Liorni ha alle spalle un primo matrimonio con Cristina, da cui ha avuto il primo figlio: Niccolò.

Ma chi è la seconda moglie del conduttore de L’Eredità? Lei si chiama Giovanna Astolfi e secondo quanto ha raccontato Liorni si sono conosciuti in circostanze davvero particolari: “Ho dovuto inchiodare. Sono sceso e da quel momento abbiamo cominciato a parlare…”, Ha poi aggiunto: “Mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l’auto”. Marco e Giovanna sono molto innamorati, e sono molto legati alle loro figlie a cui dedicano tutte le attenzioni possibili anche oggi che sono più grandi.

Giovanna Astolfi, ecco cosa fa la moglie di Marco Liorni

Marco Liorni e Giovanna Astolfi si sono sposati in segreto negli Stati Uniti, delle nozze composte e prive di eco mediatico. Il che conferma quanto i due tengono molto alla loro privacy. Sulla moglie di Liorni non ci sono molti dettagli, è tuttavia noto che è una donna positiva e sorridente e che dedica molto del suo tempo liberto a Emma e Viola, le figlie nate dall’unione con il conduttore.

I due sono una coppia da più di dieci anni e hanno vissuto i loro momenti di crisi, fasi che hanno superato insieme. Giovanna non fa parte del mondo dello spettacolo, è una giornalista specializzata nel settore medico e ambientale, e il suo lavoro le piace molto. Condivide diverse passioni con il marito, anche se caratterialmente sono molto diversi. Da sottolineare che il conduttore e l’Astolfi si sono sposati dopo diversi anni dalla nascita delle figlie.

Marco Liorni: “Il nostro rapporto non è mai appassito”

In diverse interviste Liorni ha rivelato che durante il periodo del Covid ha riscoperto il senso di famiglia: “In quarantena ci siamo trovati, abbiamo ritrovato il senso della famiglia. Rimanevamo a tavola a parlare fino a tardi con le mie figlie, e poi è capitato che io e Giovanna continuassimo a farlo fino a notte fonda…”

In quel momento lui e la moglie stavano vivendo una fase non facile della loro relazione, ma sono riusciti a guardare avanti insieme: “Abbiamo vissuto crisi, ma il nostro rapporto non è mai appassito, anzi è rifiorito perché io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me. Contro tutto e contro tutti.”. Liorni e Giovanna insieme alle loro figlie formano una famiglia bellissima.