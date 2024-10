Il verbo “appoggiare” pare essere diventato molto famoso nel gergo televisivo. Ormai tutti i programmi, anche quelli vicini, figuriamoci quelli lontani nel tempo, vengono “appoggiati” sul tal giorno, alla tal ora, pronti eventualmente ad essere spostati qua e la. Detto questo il compito della nostra rubrica di retroscena, è quella di tenervi informati, cari lettori, sulle notizie riguardanti il mondo della tv. Ivi comprese le date di messa in onda dei vari programmi. Oggi ci vogliamo occupare del varietà principe della Rete 2, Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile, il varietà blockbuster di Rai2

Principe perchè spesso e volentieri è la trasmissione d’intrattenimento con l’indice di ascolto più alto fra quelle proposte in prime time da Rai2. Tanto che si sarebbe pure pensato di trasferirla su Rai1, con gli eventuali aggiustamenti che occorrono per tarare un programma nato su di una rete e portarlo su altro canale. A maggior ragione se il trasferimento avviene su una rete più importante, nel caso specifico sull’ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo.

Stefano De Martino resta il conduttore di STEP

Alla fine della fiera si è optato per lasciare -forse giustamente- questo prodotto in stile “villaggio vacanze” su una rete sostanzialmente più leggera quale è Rai2. Alla conduzione di questa nuova serie di Stasera tutto è possibile, forse per l’ultima volta, ci sarà ancora Stefano De Martino, ormai volto a pieno titolo da Rai1, visto lo strepitoso successo che il conduttore campano sta ottenendo sulla prima rete con Affari tuoi.

Stasera tutto è possibile, quando va in onda su Rai2?

Dunque ok Stasera tutto è possibile su Rai2. Ok con la conduzione di Stefano De Martino. Ma quando parte il programma? Ecco che torniamo alla partenza del pezzo ed al verbo “appoggiare”. La nuova serie del varietà prodotto con l’amabile collaborazione di Endemol Shine Italy, società facente parte del gruppo Banijay, è al momento appoggiata sulla serata di lunedì 27 gennaio 2025. Una nuova edizione dunque di questo varietà su Rai2, con la conduzione di Stefano De Martino, pronto nella serata del primo giorno della settimana a sdoppiarsi. Prima su Rai1 con Affari tuoi e poi, dopo aver lanciato la fiction che lo segue sulla prima rete, a teletrasportarsi, grazie naturalmente al Signor Scott, su Rai2.