De Martino cambia tutto, dopo la richiesta alla Rai su Affari Tuoi si prepara a tornare da Maria De Filippi

Stefano De Martino tra la Rai e Maria De Filippi. Il conduttore napoletano continua ad essere il volto di punta della Rai a cui ha fatto una richiesta specifica che potrebbe cambiare il futuro di Affari tuoi. In attesa di ricevere una risposta dai vertici di Viale Mazzini, De Martino si prepara a tornare anche da Maria De Filippi, la sua mamma televisiva che lo ha visto esordire prima come ballerino e poi come conduttore.

De Martino, infatti, si è fatto conoscere come allievo di Amici di Maria De Filippi nell’edizione vinta da Emma Marrone lavorando, poi, come ballerino professionista nella scuola e, successivamente, come conduttore del daytime sfoggiando, così, le doti da intrattenitore che oggi gli permettono di entrare, ogni sera, nelle case degli italiani.

Stefano De Martino: il futuro di Affari tuoi e il rapporto con Maria De Filippi

Stefano De Martino continuerà a condurre Affari tuoi ma, il futuro dello show di Raiuno, potrebbe essere diverso da quello che tutti immaginano. Dopo aver raccolto l’eredità di Amadeus, De Martino conduce Affari tuoi da Roma e, per poter tornare nel weekend a Milano dove vive il figlio Santiago insieme a Belen Rodriguez, ha chiesto di poter registrare più puntate in un unico giorno.

Richiesta che è stata accolta dalla Rai a cui, ora, il conduttore napoletano avrebbe fatto un’altra richiesta ovvero quella di spostare lo studio di Affari tuoi a Milano in modo da poter gestire più facilmente la vita privata e professionale. A rivelare il desiderio del conduttore napoletano è Giuseppe Candela sul settimanale Chi.

Accettare la richiesta di De Martino significa spostare l’intera macchina organizzativa di Affari tuoi a Milano, una scelta non facile da prendere per i vertici di Viale Mazzini. Se, tuttavia, dovesse accontentare il conduttore, a settembre potrebbe andare in onda Affari tuoi da Milano.

Nel frattempo, nonostante sia il volto su cui punta la Rai per il proprio futuro, Stefano De Martino ha accettato di tornare da Maria De Filippi che, da sabato 10 gennaio, tornerà in onda su canale 5 con la nuova edizione di C’è posta per te. Tra gli ospiti spicca anche il nome del conduttore napoletano che già in passato è stato ospite della De Filippi con cui mantiene uno splendido rapporto.

Maria, infatti, è stata la prima a credere nel suo talento da conduttore affidandogli la conduzione del daytime di Amici e pare che Stefano, all’inizio della sua carriera, abbia chiesto diversi consigli a colei che è considerata la regina di canale 5 e degli ascolti Mediaset.