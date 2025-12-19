Il grande cuore di Stefano De Martino, il conduttore di Affari Tuoi ha sorpreso tutti così: “Entra nelle case e…”

Lo show man ha spiazzato tutti con un gesto inatteso, complimenti per lui e per quello che ha deciso di fare prima di Natale

Stefano De Martino si è reso protagonista di un gesto prima di Natale che ha ricevuto il plauso di tutti. Il conduttore di Affari Tuoi ha dimostrato di avere un “cuore d’oro” e di essere rimasto, nonostante lo straordinario successo e la notorietà, un ragazzo umile e gentile.

Lo show man partenopeo ha deciso di fare una sorpresa ai piccoli pazienti dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, un gesto inaspettato che ha regalato moltissimi sorrisi tra le corsie della struttura ospedaliera pediatrica. Le immagini mostrano il conduttore di Affari Tuoi sorridente e felice, ha fatto visita a ogni bambino ricorverato, donando un regalo e soprattutto un sorriso in un momento delicato.

La visita di Stefano De Martino all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli

A raccontare la visita del conduttore di Affari Tuoi è stata la Fondazione Santobono Pausilipon, che ha condiviso il video della sopresa che Stefano De Martino ha fatto ai piccoli ricoverati. Il filmato è stato accompagnato da un lungo post in cui la Fondazione ha ringraziato lo show man, raccontando quanto sia stato gentile e disponibile con tutti.