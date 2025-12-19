Il grande cuore di Stefano De Martino, il conduttore di Affari Tuoi ha sorpreso tutti così: “Entra nelle case e…”
Lo show man ha spiazzato tutti con un gesto inatteso, complimenti per lui e per quello che ha deciso di fare prima di Natale
Stefano De Martino si è reso protagonista di un gesto prima di Natale che ha ricevuto il plauso di tutti. Il conduttore di Affari Tuoi ha dimostrato di avere un “cuore d’oro” e di essere rimasto, nonostante lo straordinario successo e la notorietà, un ragazzo umile e gentile.
Lo show man partenopeo ha deciso di fare una sorpresa ai piccoli pazienti dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, un gesto inaspettato che ha regalato moltissimi sorrisi tra le corsie della struttura ospedaliera pediatrica. Le immagini mostrano il conduttore di Affari Tuoi sorridente e felice, ha fatto visita a ogni bambino ricorverato, donando un regalo e soprattutto un sorriso in un momento delicato.
La visita di Stefano De Martino all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli
A raccontare la visita del conduttore di Affari Tuoi è stata la Fondazione Santobono Pausilipon, che ha condiviso il video della sopresa che Stefano De Martino ha fatto ai piccoli ricoverati. Il filmato è stato accompagnato da un lungo post in cui la Fondazione ha ringraziato lo show man, raccontando quanto sia stato gentile e disponibile con tutti.
“Stefano ha trascorso molto tempo in compagnia dei nostri piccoli pazienti, chiacchierando e scherzando con ognuno di loro“, inizia così il lungo racconto della visita di Stefano De Martino ai piccoli pazienti del Santobono Pausilipon di Napoli. Lo show man ha conquistato anche le mamme e i papà dei bambini: “(…) Ai quali ha portato il sostegno di una parola di affetto e l’abbraccio di un amico perché Stefano è proprio questo, un amico, che entra nelle nostre case ogni sera per portare un po’ di quella sana leggerezza così importante in luoghi come gli ospedali!“.
Nel post la Fondazione ha raccontato come tanti dei piccoli pazienti della struttura ospedaliera si addormentino guardando una puntata di Affari Tuoi, per questo la sorpresa è stata ancora più sentita. Le immagini sono dolcissime, molti bambini non riuscivano a credere ai loro occhi, De Martino ha portato loro un regalo ma anche un momento di spensieratezza, scherzando, augurando una pronta guarigione e facendosi – con chi l’ha chiesto – qualche simpatico selfie.
Il post si conclude con un ringraziamento al conduttore di Affari Tuoi: “(…) Grazie Stefano per l’educazione, la delicatezza ed il riguardo con cui sei entrato in ogni stanza del nostro ospedale, con cui hai parlato ad ogni bambino, mamma o papà, scegliendo con cura le parole da usare e gli abbracci per sostenere“. La Fondazione Santobono Pausilipon ha poi ringraziato Adelaide De Martino, Serena Pace e Francesco Fischietti, che hanno organizzato la visita di Stefano presso la struttura ospedaliera.
Il video della visita di Stefano De Martino ai piccoli pazienti dell’ospedale Santobono Pausilipon ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti si sono complimentati con il conduttore per il suo garbo e la sua gentilezza, sottolineando come abbia”un cuore d’oro”.