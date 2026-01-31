“Tornare insieme? Assolutamente no”: il secco rifiuto della ex che gela Stefano De Martino

Il ritorno di fiamma che tanti fan di Stefano De Martino sognano non ci sarà. Ufficialmente single dopo la fine della storia con Caroline Tronelli, il conduttore napoletano continua ad essere spesso al centro di gossip che, tuttavia, non vengono mai confermati. Molto discreto e riservato, De Martino condivide pochissimo della sua vita privata preferendo far parlare di sé per meriti artistici. Tuttavia, il gossip continua a non perderlo di vista e, nell’ultimo periodo, in tanti aveva pensato ad un clamoroso riavvicinamento con una storica ex.

Riavvicinamento che effettivamente c’è stato, come ha confermato lei stessa, ma non dal punto di vista sentimentale. Quell’amore che li ha uniti per alcuni anni, con il tempo, non solo ha permesso ad entrambi di superare incomprensioni e rancori ma di trasformarsi in un affetto speciale, amichevole, quasi fraterno.

Emma Marrone svela tutto: perché non tornerà mai con Stefano De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono mostrati insieme non solo in tv ma anche nella vita privata. Oltre ad aver partecipato ad una puntata della scorsa stagione di Stasera tutto è possibile sfoggiando un feeling che hanno avuto sin dai tempi di Amici, la cantante salentina e il conduttore napoletano, si sono mostrati spesso insieme anche sui social.

Complici alcuni amici in comune, Emma e Stefano si vedono spesso nella vita privata trascorrendo delle divertenti serate insieme. Vederli nuovamente l’uno accanto all’altra, sorridenti e sereni, ha fatto sognare i fan che, recentemente, hanno apprezzato anche la foto di coppia del passato che De Martino ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram per ricordare l’appuntamento a C’è posta per te scatenando la reazione di Emma che, dopo aver ripostato la foto, ha scritto: «Sei talmente cretino che non posso che volerti bene».

Un bene che Emma ha confermato di provare per Stefano anche ai microfoni di Victoria Cabello durante l’intervista rilasciata al podcast Fuori di Cabello. “Stefano è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti. È finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni”, ha detto Emma.

Sul rapporto che hanno oggi, Emma ha annunciato che, in futuro, potrebbe capitare di vederla nuovamente con Stefano: “Ci vogliamo bene, abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Siamo amici, non c’è cosa più bella di recuperare la parte più bella del nostro rapporto. Ognuno ha la sua strada e ci vogliamo bene”.

Tra i due, però, c’è solo amicizia. Alla domanda su un possibile ritorno di fiamma, la cantante è stata categorica: “Non ci tornerei insieme, assolutamente no”.