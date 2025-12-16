Caroline Tronelli, spunta il nuovo amore dopo Stefano De Martino: ecco chi è

Caroline Tronelli potrebbe avere un nuovo compagno, è questa l’ultima indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia sull’ex fidanzata di Stefano De Martino. Sebbene riguardo alla separazione tra la giovane e il conduttore di Affari Tuoi non ci sia mai stata una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati, negli ultimi tempi diversi pettegolezzi parlano anche di una nuova presunta frequentazione per lo show man partenopeo.

È noto come l’ex marito di Belen Rodriguez sia da sempre al centro del gossip e, a fasi alterne, compaiono voci su possibili flirt e nuovi amori. Questa volta i rumors riguardano la Tronelli, che sarebbe stata avvistata a Roma in dolce compagnia e non si sarebbe trattato di De Martino.

Chi è il presunto nuovo amore di Caroline Tronelli?

Secondo Gabriele Parpiglia non solo tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino sarebbe finita, ma la rottura sarebbe stata tutt’altro che semplice. Il giornalista di cronaca rosa ha parlato di “rottura durissima”. A detta sua, poi, la ragazza avrebbe già voltato pagina con un nuovo amore, dopo la separazione dal conduttore di Affari Tuoi, avrebbe cambiato look e incontrato una persona.

Nel racconto di Parpiglia si legge che questo ragazzo farebbe parte della “Roma bene”, la Tronelli sarebbe stata avvistata a cena con lui in atteggiamenti piuttosto intimi, il giornalista ha parlato di “coccole e carezze” in un “noto locale della Capitale”. La ragazza recentemente è tornata a essere molto attiva sui social, da dove era quasi sparita in seguito alla vicenda del furto del video intimo. Che sia il segno di un nuovo inizio?

Potrebbe essere, sebbene al momento non c’è alcuna conferma riguardo alla nuova presunta relazione. Intanto anche Stefano De Martino è tornato nuovamente al centro dell’attenzione del gossip per una presunta frequentazione con Rocìo Morales, ex di Raoul Bova. Questa ultima voce non ha trovato conferma o smentita da parte del conduttore o dell’attrice spagnola, che hanno preferito il silenzio. Del resto entrambi sono due personaggi che non amano l’attenzione della cronaca rosa, sebbene siano spesso sotto i riflettori, dunque è più che normale che non abbiano rilasciato dichiarazioni riguardo a questi rumors.

Intanto per Parpiglia Caroline Tronelli avrebbe voltato pagina con un nuovo amore, con il quale sarebbe stata vista a Roma. L’ultima apparizione con De Martino risale a molte settimane fa, anche in quell’occasione i due si trovavano in un ristorante della Capitale e il gossip, all’epoca, aveva parlato di una lite piuttosto intensa tra i due. Poi è arrivata l’indiscrezione della separazione, ad oggi, mai confermata, sebbene nemmeno la loro storia è stata mai ufficializzata. Al momento, quindi, sarebbero andati ognuno per la loro strada poiché presumibilmente le cose non avrebbero funzionato.