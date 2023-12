Ecco i protagonisti della serata del Rischiatutto 70 per festeggiare i settant’anni della televisione in Italia diretta e condotta da Carlo Conti

L’appuntamento è previsto per la serata di mercoledì 3 gennaio 2014. Proprio quel giorno la televisione, la Rai in particolare, compirà 70 anni. Era infatti il 3 gennaio 1954 quando iniziarono le trasmissioni regolari della televisione pubblica, dopo un periodo di sperimentazione. Proprio il 3 gennaio del 2024 la Rai vorrà festeggiare il suo compleanno con una serata specialissima condotta da uno dei suoi maggiori alfieri, ovvero Carlo Conti. Come già vi abbiamo anticipato è stato deciso di festeggiare il prestigioso compleanno con una partita specialissima del Rischiatutto.

Il cast del Rischiatutto 70

Carlo Conti quindi, insieme ad un folto gruppo di personaggi Rai, giocherà al Rischiatutto, uno dei giochi a premi televisivi di maggior successo condotti sulla Rete 1 e sulla Rete 2 dal grande Mike Bongiorno. Ci fu poi anche una riedizione recente di questo famoso format andata in onda su Rai1 e su Rai3 condotta da Fabio Fazio.

Torniamo però alla partita del Rischiatutto in onda il prossimo 3 gennaio 2024 in prima serata su Rai 1. Proprio domani è prevista la registrazione di questo appuntamento televisivo e presso gli studi Frizzi della Rai di Roma circolano già le celebrità televisive che vi prenderanno parte. Siamo in grado di anticipare i volti dei personaggi tv che giocheranno, insieme a Carlo Conti, al Rischiatutto 70.

Chi sono i VIP che giocheranno a Rischiatutto 70?

Partiamo dal volto femminile per antonomasia della domenica Rai, ovvero Mara Venier, padrona di casa tutte le domeniche pomeriggio di Rai1 con la sua Domenica in. Poi ecco il campione di ascolti del pomeriggio feriale Rai, Alberto Matano, alla guida della sempre vincente Vita in diretta. Fra i concorrenti di Rischiatutto 70 poi uno dei volti più conosciuti e di prestigio della Rai, Loretta Goggi. Per il mondo della musica due fra i cantanti più famosi e di successo del nostro paese, Massimo Ranieri e Renato Zero.

Quindi ecco due comici che hanno scritto pagine di grande successo dei varietà Rai del passato, ovvero Piero Chiambretti (in odore di rientro presso la tv pubblica) e Nino Frassica. Completa il cast uno dei sex symbol della fiction nostrana, in arrivo con la nuova serie di DOC, fra i concorrenti di Rischiatutto 70 c’è anche Luca Argentero.

Cast dunque di tutto rispetto e grande appeal per la partita di Rischiatutto 70 condotta da Carlo Conti ed in onda su Rai1 la sera del 3 gennaio 2024, giorno del settantesimo compleanno della Rai e della televisione in Italia.