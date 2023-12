L’appuntamento imperdibile è fissato per domenica 17 dicembre 2023, quando dalle frequenze di Rai1 andrà in onda la nuova edizione di NaTale e Quale Show 2023. L’ormai celebre spin off del format di successo dell’autunno della prima rete Rai Tale e Quale Show. Lo spettacolo musicale diretto e condotto da Carlo Conti collegato alla celebre maratona di beneficenza Rai Telethon. Quest’anno questo spettacolo musicale chiuderà la settimana Telethon della Rai, settimana che inizierà sabato 9 dicembre dall’auditorium del foro italico in Roma con Ballando con le stelle.

La settimana Telethon della Rai

Una settimana che vedrà la programmazione Rai “Telethonizzata” con i programmi del day time che ospiteranno l’ormai celebre numeratore, il tutto per raccogliere quanto più denaro possibile per aiutare la ricerca contro le malattie genetiche. NaTale e Quale Show dunque chiuderà questa specialissima ed importante manifestazione con una puntata specialissima con protagoniste una serie di celebrità, impegnate ad eseguire alcune delle più celebri canzoni natalizie.

Il cast di NaTale e Quale Show 2023 Speciale Telethon

Siamo in grado di anticiparvi i nomi dei personaggi che prenderanno parte a questa puntata “Telethonizzata” di NaTale e Quale Show 2023. Ecco dunque il cast dell’edizione 2023 di questo spettacolo musicale legata al Telethon, tutti personaggi dell’ormai grande famiglia del famoso spettacolo di Rai1 Tale e quale Show. Si parte dal vincitore dell’ultima edizione di questo varietà, ovvero il bravo Luca Gaudiano. Non può mancare naturalmente la vincitrice del torneo 2023 ovvero l’ottima Ilaria Mongiovì e pure il secondo classificato Antonino Spadaccino. Poi ecco gli altri protagonisti della serata Telethon di NaTale e Quale Show, ovvero Jessica Morlacchi, Jasmine Rotolo, Lidia Schillaci, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Alessandro Greco, Lorenzo Licitra, Agostino Penna e Valerio Scanu.

La giuria ed il quarto giurato di NaTale e Quale Show 2023

Le loro esibizioni saranno giudicate, come sempre, dall’inamovibile giuria di Tale e quale show. In campo anche per lo speciale Telethon Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Con loro anche uno specialissimo quarto giurato, ovvero il conduttore Mediaset Gerry Scotti, o qualcuno che gli assomiglia molto. L’appuntamento con la diretta dagli studi romani della Rai “Frizzi” è fissata per il prime time di domenica 17 dicembre 2023 con NaTale e Quale Show 2023 Speciale Telethon con la conduzione di Carlo Conti, naturalmente su Rai1.