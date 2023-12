Telethon e Rai, un binomio vincente. Ecco la maratona televisiva 2023

L’appuntamento è fissato, come ogni anno, per il mese di dicembre. Nei prossimi giorni partirà ancora una volta la grande maratona televisiva del Telethon. L’impegno della Rai, radio televisione italiana, si rinnova anche in questo dicembre 2023 con una intensa settimana che avrà inizio da sabato 9 dicembre, quando dall’auditorium del foro italico in Roma Milly Carlucci e Paolo Belli, nel corso di Ballando con le stelle, faranno partire il numeratore. Sarà quella la partenza della lunga maratona televisiva per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie genetiche.

Le parole dell’ad Rai Roberto Sergio

Nel corso della presentazione della maratona di Telethon 2023, l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, ha voluto sottolineare come il binomio vincente, Rai e Telethon, ha saputo in tutti questi anni di proficua collaborazione aiutare la ricerca per combattere le malattie genetiche. Queste le parole dell’AD Rai:

“Un rapporto intenso, proficuo e duraturo. Sono ormai ben trentaquattro anni che la Rai e la Fondazione Telethon collaborano per quella che, negli anni, è diventata la più importante iniziativa corale di solidarietà e di raccolta fondi, destinati alla ricerca sulle malattie genetiche. Una campagna solidale, che avrà il suo culmine nella consueta maratona settimanale che coinvolgerà praticamente tutti i programmi Rai, a partire da ‘Ballando con le stelle’, con Milly Carlucci e Paolo Belli che sabato 9 dicembre faranno partire il ‘numeratore’ che darà inizio alla raccolta della donazioni da parte dei telespettatori. Il numeratore rimarrà in funzione fino a domenica 17, quando toccherà a Carlo Conti pronunciare lo stop e calcolare l’ammontare dei fondi raccolti, nella puntata speciale di ‘NaTale e Quale Show Speciale Telethon'”

Il calendario del Telethon Rai e i programmi “Telethonizzati“

Fra Ballando con le stelle e NaTale e Quale Show Speciale Telethon tutta una serie di trasmissioni del day time Rai che saranno, come consuetudine, “Telethonizzate“. Il tutto avrà il suo fulcro nel fine settimana fra venerdì 15 e domenica 17 dicembre 2023. Si partirà venerdì su Rai1 con Unomattina Telethon condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Poi si proseguirà con Storie italiane per Telethon con Eleonora Daniele. Alle 14 la linea passerà allo studio centrale, il numero 6 degli studi Frizzi di Roma, con la conduzione dei tre titolari di questo fine settimana “Telethonizzato“, ovvero Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli e Paolo Belli. La linea passerà poi dalle ore 16 su Rai3 e dalle ore 17 su Rai2, sempre dallo studio 6 di Roma ancora con Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli e Paolo Belli.

Il programma di sabato 16 dicembre

Il sabato 16 dicembre 2023 su Rai1 poi il microfono passerà nelle mani del trio di Unomattina in famiglia con Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Giuseppe Convertini. Poi dalle dieci e mezza e dalle 14 la linea torna allo studio centrale a Tiberio Timperi e Paolo Belli. Dopo lo stop per le rubriche religiose, dalle ore 17 sempre su Rai1, microfono a Eleonora Daniele e Paolo Belli sempre dallo studio 6 di Roma e fino a Reazione a catena. Su Rai2 l’appuntamento con Telethon è dalle ore 16 alle 17 con Arianna Ciampoli e Paolo Belli, mentre le telecamere di Rai3 si accenderanno sul Telethon alle ore 12:30. Il tutto poi si concluderà con la diretta di domenica 17 dicembre con NaTAle e Quale Show con Carlo Conti.

Insomma tutta la Rai impegnata per una settimana per la celebre maratona televisiva del Telethon. Il tutto a partire da sabato 9 dicembre 2023 in Ballando con le stelle. Conclude l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio :

“Decine di programmi e di ospiti, dalla programmazione del mattino ai format pomeridiani fino alle trasmissioni sportive a rilanciare l’appello che contraddistingue, quest’anno, la campagna di Telethon: ‘Facciamoli diventare grandi insieme’: perché è solo lo sforzo di attivazione collettiva, che coinvolga la società tutta, a permettere di donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie”.