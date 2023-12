E’ uno dei personaggi della nostra televisione più amati dal pubblico italiano. Parliamo di Giancarlo Magalli. Autore e conduttore di tanti programmi di successo della Rai. Ricordiamo due su tutti, Pronto Raffaella nelle vesti di autore del varietà di Raffaella Carrà e I fatti vostri, quest’ultimo nei panni del padrone di casa della mitica piazza di Rai2 per tanti anni. Un personaggio molto amato dal pubblico tanto da essere stato scelto dal popolo del web quale candidato allo scranno di Presidente della Repubblica in occasione delle dimissioni di Giorgio Napolitano.

Giancarlo Magalli ed il suo impegno ai Fatti vostri

Giancarlo Magalli ha brillantemente superato una difficile malattia ed ora sta tornando in pista iniziando proprio da una sua vecchia cara casa televisiva. E’ ospite fisso proprio de I fatti vostri, il programma di Rai2 condotto attualmente da Tiberio Timperi e diretto da Michele Guardì. Quest’ultimo entrato nel vortice dei media dopo la messa in onda da parte delle Iene di alcuni vecchi fuori onda che lo riguardavano, nei quali si lasciava andare a frasi decisamente colorite e di cui ha chiesto scusa. Su questo è in atto un indagine interna da parte della Rai, su cui si attendono decisioni.

Magalli e l’amicizia con Michele Guardì

Giancarlo Magalli però ha voluto fin da subito dire quello che pensa circa questo episodio, essendo per altro fra i destinatari di Guardì in quei fuori onda e lo ha fatto difendendo lo storico regista ed autore Rai:

“Dovrei essere l’unico a sentirmi offeso ma io conosco Michele e so come scherza con i cameraman. All’epoca del fuorionda fecero un compact disc. Certo è esecrabile, certe parole non andrebbero dette mai. Michele lavora da 40 anni in Rai, ha fatto anche quattro programmi insieme e tutti di successo. Ha molto guadagnato, molto lavorato ed è anche molto invidiato. Adora scherzare con chi lavora e in cuffia si permette qualche libertà. L’anno scorso abbiamo avuto un battibecco perché, presentando il suo libro e parlando de I fatti vostri, elencava tutti i conduttori passati tranne me. Notai che nominava solo i colleghi morti. Gli chiesi di continuare così. Ci mandiamo al diavolo e oramai neppure ci chiediamo più scusa. Le iene ci hanno ripreso mentre per gioco ci chiamavamo ‘cane’. Ma di solito ci diamo del ‘porcone’. Ma solo perché ci piace mangiare, sempre in lotta con la dieta. Mi dispiace comunque per insulti che nessuno dovrebbe sentire”.

Frasi che dimostrano l’amicizia fra i due. Ma tornando al Giancarlo Magalli lavorativo, secondo quanto apprendiamo il suo impegno ai Fatti vostri non sarà l’unico. C’è infatti in arrivo un altro impegno per l’ex conduttore di Pronto e la Rai che lo porterà a Mediaset come ospite di Pomeriggio 5. Certamente la sagacia, la bravura, la simpatia di Magalli aiuterà il programma condotto attualmente da Myrta Merlino a risalire un po’ negli ascolti, visto che in questo autunno televisivo perde costantemente con la Vita in diretta di Alberto Matano.

Magalli a Pomeriggio 5

Dunque Giancarlo Magalli dalla prossima settimana andrà in onda nella sua rubrica de I Fatti vostri su Rai2 ed inoltre lo vedremo opinionista di Pomeriggio 5. Precisamente Magalli sarà ospite di due puntate natalizie del programma di Canale 5, giovedì 21 e giovedì 28 dicembre. Un’inizio di collaborazione che potrebbe proseguire poi anche con il nuovo anno. Magalli dunque, come capitava con il grande Maurizio Costanzo, andrà in onda contemporaneamente su Rai e Mediaset, naturalmente a giorni alterni, come il suo contratto con Rai richiede. Anche se lui solo come ospite, mentre Costanzo nelle vesti di conduttore. Ennesima dimostrazione della grande efficacia televisiva di una vecchia volpe della tv, che la televisione di oggi, sopratutto quella Rai, avrebbe bisogno, stante il cammino alquanto claudicante di alcuni conduttori (e programmi) di questa prima parte di stagione tv.