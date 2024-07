La nostra carrellata sul bilancio degli ascolti dei programmi televisivi oggi si ferma sul varietà del mezzogiorno di Rai2 I fatti vostri. Trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì e condotta da Tiberio Timperi insieme ad Anna Falchi e Flora Canto. Vediamo dunque tutti i dati della stagione 2023-2024 dello storico varietà che fa concorrenza a E’ sempre mezzogiorno e Forum.

I fatti vostri ed il dato stagionale

Si parte come di consueto con il dato medio stagionale che è stato del 9,31% di share e 690.000 telespettatori. Dato lievemente superiore alla stagione precedente che fu del 6,28% di share pari a 689.000 telespettatori. La puntata più vista della stagione appena terminata de I Fatti vostri è stata quella andata in onda il 25 gennaio 2024 che totalizzò una media del 13,26% di share e 1.231.000 telespettatori.

L’analisi per target, sesso ed età

Veniamo ora alla nostra consueta analisi per target partendo dal sesso del pubblico che segue I fatti vostri. Abbiamo una percentuale praticamente identica con il 9,23% di share per gli uomini ed il 9,36% per le donne. Per quel che riguarda l’età partiamo dal 12% degli over 65 per scendere gradualmente al 7,23% della fascia 55-64 anni, il 5,41% della 45-54 anni, il 4,49% della 25-34 anni, per poi risalire al 5,80% della 15-24 anni ed i 5,14% della 8-14 anni.

Le classi socio economiche ed il livello d’istruzione

Passando alle classi socio economiche registriamo lo share più alta nella bassa con l’11,24%, seguito dal 10,44% della medio bassa, il 9,06% nella media ed il 7,5% della medio alta ed alta. Per livello d’istruzione partiamo dl 13,32% dell’elementare, per passare poi all’8,49% della media inferiore, il 6,87% della media superiore ed il 6,02% dei laureati.

I fatti vostri ed i dati regionali

Chiudiamo con i dati regionali. La regione in cui I fatti vostri ottiene lo share più alto risulta essere l’Emilia Romagna con il 12,45%, seguita dal Friuli Venezia Giulia con il 12,40% e la Sicilia con il 10,43% di share. Viceversa la regione in cui il programma di Rai2 ottiene lo share più basso risulta essere la Valle D’Aosta con il 2,40%, seguita dalla Puglia con l’8,51% e la Sardegna con l’8,55% di share.