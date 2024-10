Home I Fatti Vostri I fatti vostri oggi, 11 ottobre 2024, in onda più tardi: perché e a che ora inizia

I fatti vostri oggi, 11 ottobre 2024, in onda più tardi: perché e a che ora inizia

Perché oggi, venerdì 11 ottobre 2024, lo storico programma di Rai 2 non è in onda alle 11. A che ora va in onda I Fatti vostri?