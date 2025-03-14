Perché oggi, venerdì 14 marzo 2025, lo storico programma di Rai 2 non è in onda alle 11. A che ora inizia I Fatti vostri?

I fatti vostri, oggi 14 marzo 2025, in onda più tardi: perché e a che ora inizia

Nella giornata di oggi, venerdì 14 marzo 2025, la puntata de I fatti vostri su Rai 2 non andrà in onda nel suo solito orario. Il programma di Michele Guardì condotto da Tiberio Timperi con Anna Falchi, infatti subirà un ritardo riducendo la sua durata per la puntata odierna. Ecco il perché.

Rai 2 trasmette tra le 10:45 e le 12:20 la gara di Super G Femminile in diretta da La Thuile (Valle d’Aosta). Il secondo super-g, recupero di quello cancellato a Saint Moritz e ottavo stagionale.

La telecronaca è di Enrico Cattaneo, il commento tecnico è di Giulio Bosca. Le interviste sono realizzate da Simone Benzoni, mentre nello studio in esterna di Rai Sport sono presenti Sabrina Gandolfi e Paolo de Chiesa.

La Rai trasmette in diretta esclusiva free-to-air le gare della Coppa del Mondo di Sci su Rai 2 e Rai Sport HD. Le gare femminili sono affidate proprio alle voci di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, mentre di Davide Labate e Alberto Schieppati per quelle maschili.

I fatti vostri, a che ora va in onda oggi 14 marzo 2025

In seguito alla diretta della Coppa del Mondo di Sci Alpino, I fatti vostri inizierà con circa un’ora e venti minuti di ritardo. Dunque la partenza della puntata di oggi, giovedì 13 marzo 2025, è prevista per le ore 12:20. Il programma proseguirà regolarmente fino al Tg2 delle ore 13.