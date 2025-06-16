“Timperi lascia i Fatti Vostri”. Il nome del possibile sostituto

Diverse le indiscrezioni che circolano da giorni sul palinsesto Rai della prossima stagione televisiva. I vertici rete sono al lavoro per dare vita ad un assetto vincente, e per ottimizzare i risultati devono fare diversi cambiamenti. Ovviamente esistono format che sono intoccabili e che sono considerati dei punti fermi della rete di stato: tra questi Ballando con le stelle, ma anche Domenica in che sarà guidata ancora da Mara Venier, e tutta la sezione di Rai Fiction.

Diversamente alcuni programmi subiranno il cambio di conduzione. Tra i rumors maggiormente accreditati dell’ultime ore c’è quello che riguarda Tiberio Tiperi, che a quanto pare sarebbe prossimo a lasciare la conduzione de I Fatti Vostri. Il format consolidato da diversi anni ha va in onda nella tarda mattinata e riscuote ampi consensi. Nelle tante stagioni ha avuto diversi conduttori, e Timperi si è conquistato il favore del pubblico. La notizia ovviamente non è ufficializzata e potrebbe rivelarsi non fondata, anche se ha dato vita a diverse attenzione da parte della stampa.

Tra le novità apportata dalla dirigenza Rai c’è quella che riguarda Uno Mattina che si trasformerà in un format diverso. La prima parte del programma sarà ribattezzata Unomattina news e metterà insieme talk e informazione dalle 6.30 alle 8.00, in questa fascia oraria dovrebbe essere condotto da Giorgia Cardinaletti e da Tiberio Timperi. A seguire Uno Mattina che andrà in onda fino alle 10.00 alla cui conduzione sono stati confermati Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini.

Tiberio Timperi, nuova avventura Rai? Chi prende il suo posto al I Fatti Vostri

Il passaggio di Timperi a Unomattina News appare certo anche se il conduttore non ha rilasciato, almeno per ora, nessuna dichiarazione. La nuova avventura del giornalista implica un posto vacante a I Fatti Vostri che cambierebbe l’ennesimo conduttore. Chi prenderà il suo posto? Sembra esserci già un nome.

Paolo Conticini è pronto a debuttare in Rai e ad affiancare Anna Falchi, Paolo Fox e tutto il cast del format. Tutte notizie che presto la dirigenza Rai confermerà o smentirà nella conferenza stampa in cui rivelerà tutte le novità della prossima stagione tv. Conferenza che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni e che ufficializzerà le tante indiscrezioni che stanno circolando i queste ore.

Rai, le possibili novità della programmazione del weekend

La Rai avrebbe deciso di apportare anche altre novità nella programmazione del weekend. Confermati Domenica in e Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera, mentre Nunzia De Girolamo dovrebbe andare in onda con una versione riadattata di Ciao Maschio il sabato pomeriggio. Inoltre alla conduttrice dovrebbe essere affidato un secondo programma destinato alla seconda serata.

Ad Elisa Isoardi sarebbe stato affidato un nuovo forma A modo nostro, che prende il posto di Sabato in diretta condotto da Emma D’Aquino e andato in onda per una sola stagione. Insomma le novità in ballo sono diverse e ancora una volta la Rai riuscirà a sorprendere il suo numeroso pubblico.